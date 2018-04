Confira:

Alaska Sorveteria

Algumas mesas e cadeiras ao lado da fachada envidraçada convidam para sentar e provar os quase cinquenta gelados expostos em um bufê (R$ 6,49 a cada 100 gramas). Os tradicionais são os que fazem mais sucesso, como chocolate, morango e flocos. Também têm bastante saída os sabores de chiclete e o creme do céu, feito a partir de essência de amora. Das opções sem lactose, entram maracujá, abacaxi, cupuaçu e limão. Quem deseja um doce já montado, pode escolher o colegial, com duas bolas de qualquer sabor, caldas de morango e chocolate mais chantili e cereja (R$ 19,90). Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 108, Popular, 3627-2786. 13h/23h. Aberto em 1979.

Cremutty, Sorvetes Artesanais

A clientela escolhe entre os cerca de cinquenta sabores de gelado, que se revezam nos freezers. Estão sempre disponíveis alguns queridinhos da clientela: o de leite Ninho com trufas, o de brigadeiro elaborado com cacau puro e o de iogurte com frutas vermelhas. O preço é cobrado de acordo com o peso (R$ 4,89 a cada 100 gramas). Outro hit do local são os picolés, entre eles o de bocaiuva (R$ 3,00). Novidade na casa, as tortas de sorvete ganham versões como a de coco fresco com doce de leite (R$ 53,90 o quilo). Avenida das Palmeiras, 32, Jardim Imperial, 3621-1333 (40 lugares). 13h/22h. Aberto em 2011.

Delos Gelateria

Revezam-se na vitrine refrigerada 110 receitas de sorvete, cobradas de acordo com o peso (R$ 86,50 o quilo). Entre as novidades deste ano está o de pistache rústico, que apresenta sabor suave e coloração mais clara por não ter adição de corantes artificiais. Na lista de queridinhos da clientela constam os gelados de chocolate belga, de capim-santo, de castanha-do-pará e de framboesa, todos produzidos com açúcar orgânico. Também costumam figurar versões à base de água, em sabores como laranja e maracujá. Shopping Goiabeiras, 3054-2264. 10h/22h (dom. e feriados a partir das 11h). Aberto em 2013.

La Gelari

A tradição italiana de produção de gelatos orienta as receitas da marca, que tem mais de cem sabores em seu repertório de cremosos sorvetes (em média R$ 84,00 o quilo). Entre os preferidos da clientela estão as versões de leite Ninho, chocolate belga, cereja amarena e o de café. À base de água, as sugestões sem lactose podem ser preparadas com tangerina ou manga, por exemplo. Qualquer um dos gelados expostos nas cubas pode virar milk-shakes, com preços que variam de R$ 25 a R$ 30 para copos de 400 mililitros, dependendo do sabor. Avenida Isaac Póvoas, 906, Goiabeiras, 2129-3129 (30 lugares). 13/22h (ter. a sex.) e 13h23h (sáb., dom. e feriado). Pantanal Shopping 10h/22h (dom. e feriados 14h/20h). Goiabeiras Shopping. 10/22h (dom. e feriados 14h/20h). Aberto em 2016.

Matteo Gelato Criativo

Aninhada em uma charmosa galeria na Rua 24 de Outubro, a sorveteria de Allan Dias Velasque pode ser considerada um oásis, sobretudo no verão. Ajudam a aplacar o calor as mesas à sombra de uma árvore, o pequeno salão climatizado e, principalmente, os sorvetes. Para chegarem à receita campeã, Velasque e alguns de seus funcionários estudaram na Itália e em São Paulo. A casa serve doze sabores de terça a quinta e dezoito de sexta a domingo — como a oferta não é fixa e o preparo é diário, uma lousa sobre o freezer exibe as opções do dia. Combinações criativas como a de morango com chá de hibisco dividem espaço com hits, caso do paçoquinha, e com o sorbetto, que não leva leite nem açúcar. Qualquer versão custa R$ 8,00, com uma bola, e R$ 12,00, com duas. Rua 24 de Outubro, 566, Centro Norte, ☎ 99608-8420 (72 lugares). 14h/22h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Mi Paleteria

Passado o boom de paleterias na cidade, a pioneira do ramo segue firme sob a administração do casal Yuli e Osvane Ramos, que buscou referências na Cidade do México. As 33 receitas disponíveis incluem picolés como o de salada de fruta (R$ 6,00 cada), um mix de mamão, banana, kiwi, uva e morango. Há versões de creme recheadas com Nutella e com brigadeiro de colher (R$ 9,00 cada uma) e a nova paleta preenchida com coco queimado (R$ 8,00). Rua Marechal Floriano Peixoto, 960, Quilombo, 3023-7373 (25 lugares). 12h/19h (sáb. e dom. 12h/20h) Aberto em 2014.

Nevaska