As melhores sorveterias de Belo Horizonte

+ CAMPEÃ: Bacio di Latte tem o melhor sorvete da cidade

Alessa Gelato & Caffè

Quarenta sabores se revezam, mas o de doce de leite, o mais pedido (feito com o doce de fabricação própria), tem lugar cativo. Opções veganas também ficam expostas, a exemplo do sabor mexerica, à base da fruta silvestre, e do chocolate azteca, com cacau. Todos os sorvetes podem ser servidos no copo com uma (R$ 10,00), duas (R$ 18,00) ou três (R$ 25,00) bolas. Levados à mesa na taça e finalizados com casquinha, custam R$ 1,00 a mais. Rua São Paulo, 2112, Lourdes, ☎ 3292-2588 (70 lugares). 13h/0h (sex. e sáb. até 1h30). Mais um endereço. Aberto em 2006.

Easy Ice

Mais de 300 sabores de sorvete já foram criados nas instalações da marca. Um total de 76 ocupa as cubas da loja principal e cerca de quarenta se revezam nas outras duas unidades. Pistache e doce de leite com coco são alguns dos queridinhos (R$ 79,80 o quilo). Entre os picolés, o de chocolate da linha zero açúcar custa R$ 6,90. Rua Professor Morais, 476, loja 2, Savassi (40 lugares), ☎ 3347-0861 e 3281-0861. 10h/21h (sex. a dom. até 22h). Mais dois endereços. Aberto em 1996.

Inventiva

Cores e sabores diversos ocupam as cubas da sorveteria de Carlos Sia, que já desenvolveu 180 sabores (R$ 72,90 o quilo). Entre eles está o chai, elaborado com chá indiano de especiarias. Outra saborosa opção é o pavê da vovó, que leva creme de ovos com 12 chocolate e biscoito champanhe. Rua Grão Pará, 553, Santa Efigênia (20 lugares), ☎ 3241-2342. 12h/20h (sáb. até 18h).

Le Gattò Gelato

À base de leite ou água, os 24 sabores são produzidos diariamente. São muito pedidos os de chocolate, como o que é feito com chocolate belga, ganache de caramelo e crocante de castanhas. Os gelatos são servidos em três tamanhos (R$ 12,00 a R$ 16,00) e incluem uma casquinha cortesia. Rua Curitiba, 2060, Lourdes (70 lugares), ☎ 2551-2060. 12h/23h (ter. a qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016.

Lullo Gelato

A cada dia, 25 sabores (de um total de 100 opções desenvolvidas pela marca) ocupam as cubas. A casa faz gelatos à base de leite ou água, além de receitas sem glúten, sem lactose, diet e veganas. Os sorvetes são servidos em quatro tamanhos (de R$ 12,00 a R$ 27,50), com casquinha artesanal nos sabores baunilha, chocolate, caramelo com flor de sal ou carvão vegetal. O lullo, feito com leite e creme de leite fresco, o de limão- siciliano e o de pistache são os sabores campeões de venda. Rua Antônio de Albuquerque, 617, Funcionários (90 lugares), ☎ 3656-0625. 12h/22h (sex. a dom. 11h/22h). Mais três endereços. Aberto em 2015.

Mi Garba!

Com cerca de 150 receitas no cardápio e pelo menos um sabor novo por mês, a sorveteria segue a tradição italiana de um dos proprietários, Luca Lenzi. Os sabores mais requisitados são o mi garba! (creme de baunilha e cookies), o absurdo (chocolate belga, creme e caramelo) e pistache siciliano. Sorbets de fruta fresca e receitas veganas também estão disponíveis. Os preços variam entre R$ 12,00 (copinho com dois sabores) e R$ 16,50 (três sabores, no copinho ou na casquinha). Rua Marília de Dirceu, 161, Lourdes (25 lugares), ☎ 2516-7056. 11h30/22h (qui. a dom. até 23h). Mais três endereços. Aberto em 2014.

São Domingos

Prestes a completar noventa anos, a casa fundada pelo ex-garimpeiro Domingos Dias da Silva tem a maior oferta de sorvetes da cidade: hoje são servidos ali 258 sabores, dos quais o de coco é o líder de pedidos. O gelado é feito com leite, mas há várias opções dos de fruta com água, entre elas abacaxi, limão, jabuticaba e maracujá. Qualquer sabor sai a R$ 8,00 a bola. Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi (50 lugares), ☎ 3261-1720. 8h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberta em 1929.

Universal

A casa, que funciona há oito décadas no mesmo endereço, dispõe de cinquenta sabores, elaborados a partir de receitas da família siciliana Spina. Servidos em copinhos ou cones confeitados artesanais, custam entre R$ 7,00 e R$ 16,00. Os mais procurados são os tradicionais queimadinho (de coco queimado) e de doce de leite. Sabor recente, o universal premium combina baunilha, caramelo, flor de sal e pedaços de chocolate. Avenida do Contorno, 1855, Floresta (24 lugares), ☎ 98220-2225. 11h/21h (qui. a dom. até 22h). Aberto em 1932.

