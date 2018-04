Confira:

Emporium

As criações do pizzaiolo José Antônio têm despertado a curiosidade dos cuiabanos. O patriarca de uma família de paulistas que chegou à capital há pouco mais de um ano tem bagagem de 23 anos no ramo. O sistema de rodízio (R$ 24,90 por pessoa) inclui algumas invenções, caso do disco coberto com costelinha desfiada, catupiry, mussarela e cheiro-verde (custa R$ 62,00 à la carte). No rol de pedidas açucaradas, há dez opções de redonda, entre elas a top sensação, que reúne chocolate, morango e sorvete (R$ 58,00 à la carte). Av. São Sebastião, 105, Popular, 3023-1630 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2017. $$

Gato Mia

Antes de adquirirem esta pizzaria, aberta em 2001, o publicitário Ziad Fares e seus sócios frequentavam o endereço uma vez por semana. Ao se tornarem os proprietários, há quatro anos, eles deram uma repaginada geral no ambiente, o que incluiu a compra de móveis de uma estação ferroviária desativada, azulejos antigos e uma porta de 1947 restaurada. À frente do forno a lenha, contudo, fizeram questão de manter o pizzaiolo Valdemir Pereira da Silva — funcionário desde a primeira inauguração, ele comanda o preparo dos discos de massa fina e coberturas equilibradas que conferem o segundo título de campeã à casa. O cardápio, com novidades a cada ano, apresenta as pizzas em três seções: tradicionais, gourmets e doces. Da primeira fazem sucesso a quatro queijos (R$ 82,00) e a portuguesa (R$ 71,00). Entre as chamadas gourmets, destaca-se a trifolati, com mussarela de búfala, cogumelos e azeite trufado (R$ 95,00). Bastante pedida e adequada para aplacar o calor cuiabano, a sangria sai em jarra de 1 litro por R$ 70,00. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 290, Popular, ☎ 3027-6262 (95 lugares). 19h/0h (dom. a partir das 18h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$

Padrino

Italiano, o avô de Bruno Mangravati fez a vida em São Paulo após o navio em que era chef de cozinha ficar preso no porto de Santos. Impedido de voltar à Itália por conta da guerra, abriu, em 1952, uma das pizzarias pioneiras da capital paulista. Em Cuiabá, Bruno decidiu seguir os passos do avô e assa discos como o coberto com catupiry, parmesão, mussarela, gorgonzola e orégano (R$ 74,00 a grande e R$ 59,00 a pequena). Aqui, a tradicional margherita leva mussarela de búfala, tomate-cereja, manjericão, orégano e azeitona preta (R$ 82,00 a grande e R$ 65,00 a pequena). Para beber, fazem sucesso as long necks de Heineken (R$ 10,00) e Budweiser (R$ 9,50). Em tempo: a casa trabalha apenas com reservas. Rua das Espatódias, 37, Jardim das Palmeiras, 3661-9001 e 99994-9001 (80 lugares). 18h30/0h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2013. $$

Máfia Pizzaria

Ale Arfux dedica-se profissionalmente à gastronomia em Cuiabá há 45 anos e já teve trailer de rua, churrascaria, peixaria… Hoje está à frente desta casa, que tem as pizzas como carro-chefe. Criação sua, a chamada cuiabaníssima leva molho de tomate, mussarela, carne de sol desfiada, banana-da-terra frita e creme de leite (R$ 59,90 a grande). Outra opção é a que chega coberta com picanha fatiada, cebola e mussarela (R$ 59,90 a grande). Se o apetite der conta, a versão gigante de cada um dos discos sai por R$ 99,90. Para beber, é imbatível na preferência dos comensais o chope Itaipava (R$ 7,90; 300 mililitros). Avenida Coronel Escolástico, 703, Bandeirantes, 3624-0002 (120 lugares). 17h/0h. Aberto em 1995. $$

Pizza Hit

A empresária Karina Evangelista abriu a pizzaria com o marido há onze anos e hoje comanda sozinha o negócio. Ela serve redondas como a à moda da casa, que reúne mussarela, catupiry, presunto, bacon, cogumelo-de-paris, cebola e azeitona em molho de tomate (R$ 64,00 a grande e R$ 32,00 a individual). Faz igual sucesso a pantaneira, com carne-seca desfiada, catupiry, banana-da-terra e mussarela (R$ 68,90 a grande e R$ 34,00 a individual). Entre os sabores doces figuram as de chocolate, que ser incrementada com granulado, coco e cereja (R$ 68,90 a grande e R$ 34,00 a individual). No ambiente descontraído, o público vai de cerveja Heineken ou Itaipava (R$ 7,90 a long neck de cada uma). Rua Estevão de Mendonça, 980, Quilombo, 3624-3100 (80 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. até 0h). Aberto em 1997. $$

Nossa Pizza

O negócio familiar, que começou exclusivamente com delivery, caiu no gosto dos cuiabanos. Em qualquer um dos três endereços da marca na cidade, as pizzas assadas em forno elétrico ganham coberturas como a à moda da casa, de mussarela, presunto, tomate, cebola, catupiry e bacon (R$ 60,00). Costumam fazer sucesso também as receitas com carne, caso da que leva de cupim cozido e desfiado mais molho de alho (R$ 72,00). Na unidade de Boa Esperança, também é servido almoço por quilo. Avenida Portugal, 22, Jardim Tropical, 99956-8952 (120 lugares). 19h30/23h30 (fecha seg.). Mais três endereços. Aberto em 2008. $

Ritorna

As pizzas fininhas e crocantes são o grande chamariz da casa. A massa, porém, ganhou novidades: tradicionalmente preparada com manteiga agora também tem versão com adição de azeite. Há quem peça o disco coberto de calabresa com bordas incrementadas de chocolate (R$ 55,00), guardando as extremidades para a sobremesa. Mais convencional, também faz sucesso a pedida que reúne abobrinha e mussarela de búfala (R$ 60,00). Servido diariamente, o rodízio (R$ 32,90 por pessoa) inclui trinta sabores. Avenida Filinto Muller, 220, Duque de Caxias I, 3028-7007 (240 lugares). 18h30/23h30. Avenida Érico Preza, 01, galeria Alpha Mall, Jardim Itália, 3653-6060 (240 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2004. $

Santa Oliva

Em uma esquina da Praça Popular, chama a atenção o imóvel que abriga esta pizzaria. Ali, os clientes se dividem em três ambientes, podendo fazer a refeição, inclusive, na adega subterrânea, ideal para jantares românticos. Para abrir o apetite, lideram os pedidos as bruschettas de burrata e mel trufado (R$ 52,00). Estrela do cardápio, a pizza é preparada sobre um disco fino e crocante de massa. São muito solicitadas as coberturas tradicionais, a exemplo da calabresa e da portuguesa (R$ 58,00 cada uma), mas o menu também tem sugestões mais elaboradas. A que leva o nome da casa combina molho de tomate, mussarela, queijo brie e presunto cru (R$ 85,00). Praça Popular, 45, Popular, 3358-3000. 18h/0h (130 lugares). Aberto em 2016. $$