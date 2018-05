Avenida Paulista

De uma ilha no salão, o chef siciliano Gianluca Scribano comanda a equipe e os preparos da casa. O menu tem pratos italianos tradicionais, mas a marca está muito associada às pizzas assadas em forno a lenha. Na lista de coberturas tradicionais, aparece a marinara, com molho de tomate, alho e parmesão (R$ 69,00). Numa proposta mais ousada, a pastorella reúne calabresa, queijo de cabra tipo boursin (de origem francesa) e manjericão (R$ 83,00). Orla da Ponte JK, Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, loja 41, ☎ 3255-6000 (325 lugares). 12h/15h e 18h30/0h (sex. jantar até 1h; sáb. 12h/16h e 18h30/1h; dom. almoço até 16h; seg. só jantar). Aberto em 2011. $

Baco

Farinha italiana 00, água, sal, levedura e fermentação mínima de oito horas. Para a cobertura, produtos acessíveis em bons mercados. No papel, a fórmula da autêntica pizza napolitana parece fácil para qualquer mortal. Gil Guimarães, proprietário da Baco, descobriu, na prática, que não é bem assim. Com fundamentos de panificação francesa, dez anos de experiência em pizzaria própria, viagens para Nápoles no passaporte e uma versão comercial de redonda ao estilo napolitano, ele resolveu, em 2008, que elaboraria a legítima pizza do sul da Itália. Entre testes, listas de pedidos de correção da Associazione Verace Pizza Napoletana e dezenas de ajustes, passaram-se quatro anos. Só em 2012 a Baco recebeu o selo de autenticidade da principal reguladora e certificadora da pizza napolitana no mundo. Para conferir o resultado dessa saga, vale pedir a margherita (R$ 49,20, com quatro fatias, ou R$ 66,80, com oito). Preparada em forno a lenha, ela é servida com massa leve, aerada e levemente crocante. Entre as frequentes criações que entram no cardápio, a vargem bonita traz na cobertura mussarela de búfala, aspargo, pancetta e dois ovos (R$ 51,30 ou R$ 68,40). A refeição pode terminar com dois cannoli (R$ 18,00). 309 Norte, bloco A, loja 30, ☎ 3274-8600 (90 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 0h30); 408 Sul, bloco C, loja 35, ☎ 3244-2292 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 0h30). Aberto em 2000. $

Capodanno

Pizzas médias de seis fatias, com massa fina e preparo em forno a lenha de alta temperatura. Essa é a fórmula clássica do lugar, que fica dentro de um shopping, mas conta com uma ampla e arejada varanda. A cobertura rinomata mescla mussarela, berinjela agridoce e parmesão (R$ 61,90). Do grupo de sabores tradicionais, a quatro queijos reúne mussarela, gorgonzola, catupiry e parmesão (R$ 65,90). Em grupos maiores, a pedida é a pizza tamanho família, que permite a escolha de até quatro coberturas (R$ 149,90). Terraço Shopping, térreo, Octogonal, ☎ 3234-2299 (160 lugares). 18h/0h. Aberto em 2008. $

Dolce Far Niente

Serve as massas em versões fina e tradicional, além de integral e sem glúten, sempre assadas em forno a lenha. No rol das clássicas, a margherita custa R$ 56,90, com seis fatias, e R$ 66,90, com oito. Entre as coberturas exclusivas está a paluzza di roni, que leva mussarela de búfala, peito de peru, alho-poró, tomate cereja, azeitona preta fatiada e manjericão (R$ 61,90 a média e R$ 71,90 a grande). Villa Mall, Avenida das Castanheiras, 1060, Águas Claras, 3254-2263 (160 lugares). 18h/0h (sex. a dom. também almoço 11h30/ 15h); 215 Sul, bloco A, loja 9, ☎ 3345-4267 (120 lugares). 18h/0h (sex. a dom. também almoço 11h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2013. $

Don Giovanni

No comando do negócio está o siciliano Giovanni Spadola, que acompanha o atendimento de perto e tem o costume de batizar pizzas com nomes de clientes que viraram amigos. Dentro da seção de homenageados, a carlos bracher, criada pelo próprio artista mineiro, reúne mussarela, tomate em pedaços, berinjela, aliche e manjericão (R$ 48,00 a média). Outra receita com doses de ousadia, a brasília sai do forno a lenha da casa com molho de tomate, mussarela, gorgonzola, queijo grana padano, presunto cru, cogumelo e rúcula (R$ 57,00, a média). SHIS – QI 11, bloco H, lojas 12 a 16, Gilbertinho, Lago Sul, ☎ 3248-4018 (90 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2001. $

Fratello Uno

Assadas em forno a lenha e vendidas em três tamanhos, as pizzas da marca carregam uma assinatura de peso da gastronomia local: a de Dudu Camargo. Por isso, vale explorar fórmulas mais ousadas do chef. O disco que reúne mussarela, shimeji, camarão, mascarpone, ervas finas e azeite trufado (R$ 89,00 a grande) se encaixa bem nesse perfil. O mesmo vale para a que mescla linguiça artesanal picante, berinjela agridoce e uma cobertura de queijo brie (R$ 82,00). Essa verve criativa chega aos sabores doces, como o de goiabada cascão derretida e queijo coalho (R$ 56,00 a individual). 109 Norte, bloco D, loja 19, ☎ 3347-3360 (200 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 0h30); 103 Sul, bloco A, loja 36, ☎ 3321-3213 (200 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 0h30). Aberto em 2000. $

La Fornacella

Para o italiano Luigi Tavazza, à frente da casa, pizza só no forno a lenha. É assim que as massas desta casa na Asa Norte são assadas. Os discos de inspiração romana, com farinha 00 da bota e espessura fina, são divididos em coberturas tradicionais e especiais. Exemplo do primeiro grupo, a napoli leva apenas mussarela, aliche e orégano (R$ 55,00). Na seção das especiais, a zucchine mescla abobrinha, mussarela, gorgonzola, parmesão e ervas (R$ 57,00). 312 Norte, bloco B, loja 43, ☎ 3033-2345 (90 lugares). 18h/0h20 (fecha seg.). Aberto em 2010. $

Quattro Pizza Bar

Reúne os conceitos de bar, restaurante e pizzaria. Da primeira proposta saem oito drinques exclusivos, elaborados pelo mixologista Victor Quaranta. O visconti, por exemplo, leva uísque, café, limão, licor de amêndoas, baunilha e espuma de limão siciliano com canela defumada (R$ 28,90). No terreno das pizzas, há um leque que vai da tradicional portuguesa (R$ 71,00) à cobertura que carrega o nome da casa, 93,00). Nos fins de semana, música ao vivo e DJs. Avenida Pau Brasil, lote 11, lojas 27 a 32, Edifício Via Azaleas, Águas Claras, ☎ 3037-7200 (180 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/23h30, fecha seg.). Aberto em 2016. $

Valentina

Os fornos a lenha revestidos de cobre, as mais de oitenta coberturas de pizza e receitas bem ousadas são algumas das marcas da Valentina, presente nas duas asas do Plano Piloto. No grupo das tradicionais, há calabresa com mussarela, cebola e azeitona preta (R$ 68,00). Quem gosta de discos com sabores inusitados e marcantes pode optar pela pizza que mescla charque de cordeiro e queijo brie, servida com geleia de pimenta à parte (R$ 85,00). 214 Norte, bloco A, lojas 9 e 10, ☎ 3340-9898 (300 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 0h30); 310 Sul, bloco A, lojas 2 a 6, ☎ 3242-6001 (200 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 0h30). Aberto em 2006. $

Vinny’s Artisan Pizza

Nascida de um já consolidado food truck, a casa mescla o modo de produção italiano com o modelo americano de customização de pizzas. A massa é feita com farinha 00 e fermenta por 24 horas. Na hora de pedir, o cliente paga R$ 19,70 por um disco individual com um molho, um tipo de queijo, uma variedade de proteína animal e um acompanhamento ou R$ 24,70 pelo dobro de queijo e de carne, além de até oito complementos. Quem prefere as pizzas com a assinatura da marca, pode ficar com a salsiccia fresca, que traz mussarela, linguiça, cogumelo e cebola roxa caramelizada (R$ 25,00). 105 Sul, bloco C, loja 36, ☎ 3253-4776 (110 lugares). 17h/22h40. Aberto em 2017. $