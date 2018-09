As melhores pizzarias de Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: Domenico Pizzeria Trattoria prepara a melhor pizza de BH

68 La Pizzeria

Entre as pizzas à moda napolitana, a versão la premiata leva mussarela, cogumelo-de-paris, queijo brie e presunto cru (R$ 68,00). Já a brasileiríssima chega com mussarela, carne de sol desfiada, azeitona preta, cebola e catupiry (R$ 63,00). Da carta de vinhos constam 280 rótulos, a exemplo do tinto chileno Semblante carménère 2016 (R$ 65,00). Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes (390 lugares), ☎ 32917466. 18h/0h (sáb. e dom. 12h/2h). Mais um endereço. Aberto em 2006. $$

Forno D’Barro

Prepara pizzas em diferentes tamanhos: duas (R$ 38,90), quatro (R$ 49,90), seis (R$ 59,90) e oito fatias (R$ 69,90). A litoral combina molho, mussarela, tomate, requeijão e camarão; a forno d’barro 2 leva molho, brie, presunto cru e castanha-do-pará granulada. Para acompanhar, a cerveja pilsen da casa custa R$ 14,90. Avenida Guarapari, 1413, Santa Amélia, ☎ 2551-9898 (50 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2012. $$

La Palma

Ivo Faria, à frente do premiado Vecchio Sogno, prepara pizzas como a ancona (mussarela, peperone, alho-poró, tomate-cereja e manjericão; R$ 59,00) e a capri (mussarela, espinafre, calabresa, mussarela de búfala, pesto de manjericão e alho desidratado; R$ 57,00). Para beber, a cerveja Baden Baden Weiss custa R$ 29,00. Rua Professor Jerson Martins, 146, Aeroporto, ☎ 3441-4455 (170 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 11h30/18h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

La Vera Pizza

O chef Leonardo Fontanelli, natural da Toscana, prepara receitas que fogem do comum. A margherita, que leva molho de tomate pelado, mussarela de búfala e finalizada com tomate confitado e redução de manjericão, e a dolce arista, preparada com mussarela de búfala, limão-siciliano e finalizada com lombo em conserva, folhas frescas de manjericão e mel quente com gengibre (R$ 57,00 cada uma). Rua Pium-í, 784, Anchieta, ☎ 2515-0264 (100 lugares). 18h/23h30 (dom. 17h30/23h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2015. $$

Marília Pizzaria

Nesta que é uma das tradicionais pizzarias da cidade, a porção de alcachofra com brie e geleia de uva (R$ 49,00) sai do forno a lenha para abrir a refeição. Da ala das pizzas, a de mussarela, shiitake, linguiça picante e tomate assado custa R$ 65,00. Outro sucesso é o risoto trufado com iscas de filé-mignon e shiitake (R$ 56,00). Entre os 120 rótulos está o chileno Pérez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon 2014 (R$ 99,00). Rua Marília de Dirceu, 226, Lourdes (240 lugares), ☎ 3275-2027. 18h30/1h. Aberto em 2002. $$

Olegário

Para abrir a refeição, o queijo brie vem envolto em uma massa fina com salsa trufada e mel de trufa branca. Chega à mesa acompanhado de torradinhas (R$ 54,00). A pizza que dá nome à casa é montada com mussarela, pancetta, pimentões amarelo e vermelho, cebola, ovo, salsinha e azeitona preta (R$ 77,50). O vinho tinto chileno Pérez Cruz Syrah 2016 custa R$ 126,40. Avenida Olegário Maciel, 1748, Lourdes, ☎ 3337-4446 (150 lugares). 12h/15h e 18h/0h. Mais quatro endereços. Aberto em 2004. $$

Pitza 1780

Criador do Comida Di Buteco e do Projeto Aproxima, o chef Eduardo Maya serve ótimas pizzas a bom preço — qualquer uma sai a R$ 19,90 (seis fatias). Entre os cinco sabores fixos estão a margherita, feita com mussarela da Serra da Canastra, e a de lombinho com bacon. Rua Antônio de Albuquerque, 749, Savassi, ☎ 3223-6611 (44 lugares). 11h/21h30 (qui. a sáb. 11h/23h30; dom. 17h/22h30). Mais um endereço. Aberto em 2017. $

Pizza no Galpão

A receita que fez sucesso na Copa Brasileira de Pizzarias leva molho de tomate, taioba, mussarela, tomate e linguiça marinada no molho de vinho (R$ 80,00). Enquanto aguardam a redonda, os clientes costumam saborear o involtine de carpaccio, que leva também mussarela de búfala, rúcula e redução de balsâmico (R$ 36,00). Avenida Francisco Sá, 281, Prado, ☎ 3291-1681 (180 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. 18h30/1h). Aberto em 2013. $$

Santa Pizza

Nomes de santos batizam as pizzas. Um exemplo? A santo agostinho mistura mussarela de búfala, presunto cru, geleia de damasco, nozes e manjericão (R$ 65,90). Já a santo antônio leva mussarela, carne de sol, abóbora, catupiry e cebola-roxa (R$ 60,90). Rua Silvianópolis, 452, Santa Tereza (160 lugares), ☎ 25558222. 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/0h; fecha seg.) Aberto em 2009. $$

Speciali

Do forno a lenha saem pizzas de massa fininha, como a caprese, com mussarela de búfala, tomate, pesto de azeitona e manjericão (R$ 51,80, seis fatias). A aglio nero é montada com brie, tomate pelado, alho negro e rúcula (R$ 68,50, seis fatias). Para harmonizar com as redondas há vinhos como o argentino Anúbis Reserva Malbec (R$ 104,00). Rua Fernandes Tourinho, 805, Lourdes (110 lugares), ☎ 3284-7060. 12h/0h. Aberto em 2002. $$

Villa Floriano

Localizada em um imóvel da década de 1920 tombado pelo Patrimônio Histórico, serve pizza de alho negro, preparada com molho de tomate, mussarela, tomate confitado no azeite e rúcula, e a que leva molho, mussarela, queijo gorgonzola derretido e mel de figo (R$ 62,00 cada uma, com seis fatias). Avenida do Contorno, 3277, Santa Efigênia, ☎ 2510-7955 (240 lugares). 18h/0h (seg. a sex. almoço 11h/15h; sáb. 18h/2h). Aberto em 2014. $

