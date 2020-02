As melhores piadas (e gifs) do Oscar 2020

Sem um apresentador oficial, o Oscar 2020 se apoiou no talento de comediantes que ajudaram a deixar a longa cerimônia mais palatável. A começar pela abertura encabeçada por Steve Martin e Chris Rock. “Meu Deus, é o Brad Pitt ali. Me sinto olhando para o espelho”, disse Martin logo no início. Julia Louis-Dreyfus e Idina Menzel, com sua inusitada reação ao ver Eminem no palco, também arrancaram risos dos espectadores. Confira abaixo alguns dos momentos mais divertidos da premiação:

“Mahershala Ali tem dois Oscars. Sabe o que os prêmios significam quando ele é parado por policiais? Nada.” (Chris Rock, no diálogo de abertura com Steve Martin, sobre racismo)

“Cynthia Erivo fez um trabalho tão bom ao esconder pessoas negras em Harriet que a Academia do Oscar fez com que ela escondesse todos os indicados.” (Chris Rock, no diálogo de abertura, sobre Cynthia Erivo, que interpretou a abolicionista Harriet Tubman, ser a única pessoa negra a ter sido indicada nos prêmios de atuação).

“Jeff Bezos se divorciou e ainda é o homem mais rico do mundo. Ele assistiu a História de um Casamento e achou que era uma comédia.” (Chris Rock, na abertura, fazendo referência ao dramático longa que concorre ao prêmio de melhor filme e que retrata o complicado processo de divórcio de um casal).

“Preciso dizer que tenho um Ford, tenho uma Ferrari. Não passa nem perto. É tipo Halle Berry contra infecção na gengiva.” (Chris Rock, no diálogo de abertura, sobre o filme Ford vs Ferrari)

“Esses editores são um problema. Sabia que eu estava em 1917? E em Parasita”, Julia Louis-Dreyfus ao apresentar o prêmio de montagem (film editing, em inglês), culpando os editores por tirá-la de produções deste ano.

“Ano passado foi a melhor noite da vida do meu marido” (Olivia Colman, ao apresentar o Oscar de melhor ator, relembrando o ano anterior, quando levou o prêmio de melhor atriz)

“Frozen 2, ou como os que negam as mudanças climáticas preferem chamar, ‘Not Frozen 2’, foi dublado em 45 países. A Elsa do Canadá é basicamente a mesma, mas tem plano de saúde”, Josh Gad, ao apresentar o número musical de Idina Menzel.