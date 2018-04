Área do Hambúrguer

Para experimentar uma variedade de mini-hambúrgueres, o melhor é visitar a casa entre terça e domingo, quando as pedidas são oferecidas em forma de rodízio (R$ 29,90 por pessoa). O preço fixo dá direito ainda a três tipos de batata frita e sorvete para sobremesa. Uma das sugestões é o disco de 60 gramas de costela bovina que compõe um sanduíche com queijo prato, cebola roxa, molho barbecue caseiro e crisps de mandioca (R$ 16,90 no à la carte). Para acompanhar, a pink lemonade é servida no pote de vidro (R$ 9,90; 500 mililitros). Avenida Presidente Arthur Bernardes, 525, sala 1, Jardim Aeroporto, Várzea Grande, 99929-7547 (95 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Barba, Grelha e Bigode

Dedicado pesquisador das técnicas de churrasco ao estilo americano, Thiago Monteiro empregou sua expertise para criar o cardápio desta hamburgueria. Foi o chef, inclusive, que desenhou o defumador de onde saem os discos preparados com peito bovino. O melt burger (R$ 22,00), por exemplo, é incrementado com queijo cheddar e cebola caramelada, enquanto o bacon jelly (R$ 30,00) reúne geléia à base de bacon produzido na casa, queijo brie e maçã. Vale consultar a carta de cervejas, que tem oferta rotativa e costuma abarcar rótulos artesanais. Avenida Getúlio Vargas, 1385, Quilombo, 99993-0252 (39 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2017.

Blend Hamburgueria Artesanal

A atividade que teve início em encontros com os amigos revelou-se uma oportunidade de negócio para João Carlos de Melo Jr. Ao lado da sócia Jéssica Lopes, ele abriu uma lanchonete especializada em hambúrgueres de 160 gramas preparados na grelha. Entre as receitas, a batizada de blend do chef (R$ 22,00) costuma liderar os pedidos. O sanduíche montado no brioche reúne, além do disco de carne bovina, alface, tomate, bacon e cream cheese. O bifão também brilha no onion (R$ 22,00), incrementado com bacon, alho torrado e anéis de cebola empanados. Rua Senador Vilas Boas, 266, Goiabeiras, 98111-0950 (40 lugares). 18h30/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Brooklyn Hamburgueria

Além de ocupar um imóvel maior em novo endereço, a casa também ampliou o cardápio. Da linha prime, o nuts (R$ 31,00) leva um disco de carne angus mais queijo cheddar, e é servido prensado com duas cumbucas ao lado. Em uma delas, um molho de mix de queijos à base de cheddar e, na outra, uma farofa de bacon. O hambúrguer chamado notorious é montado com cheddar, mussarela empanada, tiras de bacon e molho barbecue (R$ 33,00). Como sobremesa, vai bem o brigadeiro de chocolate para comer de colher na companhia de morangos e farofa de paçoca (R$ 18,00). Para beber, há chope Louvada pilsen (R$ 9,00; 300 mililitros). Rua Presidente Castelo Branco, 298, Duque de Caxias, 99999-4988 (58 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Burguer na Praça

Em novo endereço, a lanchonete serve hambúrgueres como o que leva o nome da casa e reúne dois discos de 100 gramas, queijo cheddar, bacon e maionese temperada (R$ 25,00). Os jovens sócios Rodrigo Maciel e Cristiane Pacheco colocam a mão na massa – é dela, por exemplo, a receita do sorvete de leite produzido ali. Base para os milk-shakes do cardápio, caso do de Ovomaltine e do de cappuccino (R$ 17,00 cada um com 400 mililitros), o gelado também escolta o brownie de chocolate (R$ 15,00), sugestão de sobremesa. Avenida São Sebastião, 2069, Popular, 98432-4321 (66 lugares). 18h30/23h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Casa 7

Apesar de o cardápio criado pelo casal Manuela Santana e Petrus Garcia sugerir outros pratos, o sucesso deste endereço são os hambúrgueres. Especialmente aqueles em tamanho míni, oferecidos em sistema de rodízio. Com pequenos discos de 40 gramas, os sanduíches são preparados em seis versões, entre elas a que leva o nome da casa e reúne cream cheese mais geleia de pimenta. Durante a semana o rodízio, que também inclui tira-gostos como bolinho de mandioca com carne-seca, batata frita e pastel de queijo, custa R$ 29,90 e aos fins de semana, R$ 32,90 por pessoa. No arremate, tem brownie de chocolate com sorvete de creme (R$ 16,00). Rua Sá Porto, 7, Jardim Petrópolis, 65-3359-4599 (45 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/22h30. Aberto em 2015.

Cozinha dos Fundos

O negócio que teve início acanhado, com o proprietário Márcio Augusto Patrício cozinhando para os amigos, agora tem filiais em São Bernardo do Campo (SP), Salvador (BA) e Sinop (MT). A especialidade são os hambúrgueres, a exemplo do benedito (R$ 28,00), no qual o disco de carne é combinado a o típico furrundu, doce feito de mamão e rapadura, mais farofa de bacon. No sanduíche batizado de labni (R$ 30,00), o recheio reúne o bifão de 180 gramas, coalhada seca e farofa de pistache. Rua Intendente Cézar M. Serva, 423, Boa Esperança, 98111-0405 (120 lugares). 19h/23h. Aberto em 2014.

Easy Burguer

O universo dos super-heróis inspirou a decoração desta casa, que prepara hambúrgueres criativos. Batizado de cuiaburger (R$ 32,00), um dos sanduíches combina um disco de 150 gramas de carne-seca, mussarela e chutney de banana-da-terra e bacon. Na versão bovina, o bifão de 150 gramas pode ser combinado a mussarela, disco de pernil suíno de 150 gramas, pimentão, geleia de pimenta e bacon (R$ 39,00). As pedidas são vendidas em combos, a exemplo do que reúne dois hambúrgueres com cheddar e cebola caramelada, dois refrigerantes e batata frita, e custa R$ 40,00. Av. São Sebastião, 2085, Goiabeiras, 9992-6551 (60 lugares). 18h/23 (fecha ter). Aberto em 2016.

Habañero Hamburgueria

Clássicos do rock compõem a trilha sonora enquanto a clientela experimenta pedidas como o juicy lucy. Trata-se de um sanduíche composto por disco de carne de 200 gramas recheado com queijo (cheddar, provolone ou gorgonzola) mais alface, cream cheese e mussarela (R$ 25,00). Para guarnecer os lanches, faz sucesso a porção de batata frita apimentada (R$ 14,00). Rua 24 de Outubro, 814, Goiabeiras, 30255587 (50 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2014.

Hamburgueria América

Os encontros com os amigos inspiraram Marcelo de Mello Fernandes a empreender. No quintal de casa, ele serve hambúrgueres de 180 gramas em receitas como a américa bacon ovo (R$ 20,00), que leva mussarela, bacon, ovo na chapa, alface americana, tomate e maionese. Outra boa pedida é o sanduíche que leva, além do disco de carne, queijo cheddar, bacon e maionese (R$ 18,00). Para matar a sede, a sugestão é a long neck de Budweiser (R$ 7,00). Rua La Paz, 265, Jardim das Américas, 98121-9921 (50 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Home Burger

Inaugurada no fim de 2017, já tem algumas receitas queridinhas da clientela. Uma delas é o rib, lanche montado no pão australiano com hambúrguer de costela, cheddar, bacon, alface-americana e crispy de cebola (R$ 23,00). Chamado de home the three, o posto de vice entre os mais pedidos é composto de dois discos de alcatra, queijos prato, cheddar e provolone mais a maionese da casa, que leva um toque de limão, no pão tradicional (R$ 25,00). A porção individual de batata frita é opção para acompanhar (R$ 4,50). De segunda a quarta serve um rodízio de mini-hambúrguer por R$ 28,00. Avenida General Mello, 1990, Campo Velho, 2116-9818 (80 lugares). 19h23h30 (sex. a dom. até 0h). Aberto em 2017.

Rock Burger

Os discos de carne suculentos, com 180 gramas e feitos de fraldinha e gordura de picanha, conquistaram o júri de VEJA COMER & BEBER neste ano. Ao deixarem a chapa, eles compõem sanduíches batizados com o nome de bandas de rock. É o caso, por exemplo, do paralamas do sucesso, complementado por queijo da Serra da Canastra, agrião, vinagrete e maionese de manjericão (R$ 27,80), e do guns n’ roses, com mussarela maturada, picles de cebola-roxa, alface, tomate, bacon crocante e maionese de manjericão (R$ 26,00). As receitas são criadas pelo casal de proprietários Selma Zarour e Wilson, que iniciou o negócio em casa — o boca a boca fez a demanda crescer e deu origem ao endereço atual, climatizado e com temática roqueira na decoração. Para anteceder ou acompanhar os lanches, a porção de batata frita com alecrim e alho (R$ 24,00) é a mais pedida pelos clientes. Produzida na cidade, a cerveja Louvada sai nas versões pilsen (R$ 19,00, 600 mililitros) e hop lager (R$ 22,00, 500 mililitros). Uma minicaneca colecionável, com caricaturas de estrelas do rock, preenchida com Steinhaeger e imersa em chope, é brinde para quem opta pelo yellow submarine (R$ 14,90). Rua João Bento, 142, Quilombo, ☎ 99680-5252 (120 lugares). 18h40/23h30. Aberto em 2015.

Stones Burger

O preparo dos hambúrgueres é feito sob a batuta da experiente chef Esmeralda França. Elaborados com uma combinação de fraldinha, patinho e lombo bovino, os discos de carne são selados na churrasqueira e finalizados na chapa. Batizada de turmalina (R$ 22,00), uma das sugestões reúne dois bifões de 100 gramas, cheddar, ovo mollet e cebola chapeada. Outra pedida, o lápis lazuli (R$ 26,00) leva rúcula, cebola na manteiga de garrafa, creme de gorgonzola e farofa de bacon. Rua La Paz, 190, Jardim Tropical, 98131-5062 (30 lugares). 17h30/23h30 (fecha ter.). Aberto em 2017.

Texas Gourmet Hamburgueria

As experiências gastronômicas dos sócios Marina Schimidt e Sting Willian deram suporte à criação do menu, cuja especialidade são os hambúrgueres de miolo da alcatra mais fraldinha assados na churrasqueira. Na pedida batizada de tio sam (R$ 29,00), o disco de 180 gramas é combinado a provolone à milanesa, cream cheese, mussarela, bacon, molho chimichurri, cebola crispy e pimenta biquinho. Outra sugestão, o romeu e julieta é montado no pão australiano e leva bacon crocante, mussarela e molho de goiabada. Avenida General Mello, 3212, Jardim Califórnia, 4141-0470 (30 lugares). 19h/0h30 (fecha qua.). Goiabeiras Shopping, 3359-5009. Aberto em 2017.

Turks Hamburgueria

Uma das hamburguerias mais tradicionais da cidade, aberta em 2006, mudou de endereço e de proposta. A ideia agora é que o cliente monte seu próprio lanche. Há nove opções de hambúrguer, como o de picanha, o de frango, o de calabresa e o de soja, e uma variedade de pães que inclui o francês e o com gergelim. Dá para escolher outros quatro ingredientes entre os quinze disponíveis para completar o sanduíche. No combo, qualquer lanche ganha companhia de batata frita e refrigerante de 350 mililitros por R$ 27,00. Avenida Edgar Vieira, 266, Boa Esperança, 2129-8889 (80 lugares). 9h/0h (fecha seg.). Aberto em 2016.

Zé Burger

José de Souza, o Zé Dog, empresta a fama para o novo negócio da família. O cardápio apresenta seis receitas de hambúrguer, entre eles o zegg (R$ 25,00). Líder de pedidos, a sugestão reúne um disco de carne de 160 gramas, ovo frito, mussarela e bacon. O cliente também pode montar o próprio lanche, escolhendo o tipo de pão, recheio e molho, entre os quais fazem sucesso a maionese caseira e o creme de alho. Dependendo dos itens, o preço varia entre R$ 25,00 e R$ 40,00. Avenida Isaac Póvoas, 1152, Popular, 99982-4948 (30 lugares). 8h/0h (qua. a sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2017.