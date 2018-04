Confira:

Barbecue Espetaria

Parceiros dos churrascos em casa, Rodrigo César Oliveira e Marcus Teixeira de Almeida decidiram transformar o hobby em empreendimento. No bar comandado pela dupla, a estrela é a carne de sol preparada com maminha e pincelada com manteiga de garrafa (R$ 33,00). No espeto também vêm cortes como a picanha com catupiry e alho (R$ 38,70) e o filé-mignon (R$ 32,00). Todos os espetos chegam à mesa ladeados por arroz, vinagrete, mandioca cozida, farofa e feijão tropeiro. Para matar a sede, vale pedir cervejas como a Eisenbahn e a Devassa (R$ 12,00 cada garrafa de 600 mililitros). Avenida Itália, 1253, Alpha Mall 2, 2127-9597 (60 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2015.

Cheba Grill Ademir

Ademir Botelho, o Cheba, abriu a espetaria há 18 anos. As pedidas fartas aliadas aos preços atrativos e o carisma do proprietário atraíram a clientela. Além do espeto de filé-mignon (R$ 20,00), de alcatra (R$ 18,00) e de contrafilé (R$ 17,00), ele serve também picanha fatiada com seis pedaços para duas pessoas (R$ 50,00) ou com três, na versão individual (R$ 25,00). As pedidas vêm em companhia de vinagrete, farofa, arroz e a famosa mandioca temperada, cujo segredo ele não revela. As garrafas de cerveja, sempre geladas, acompanham os comes – há Heineken, Budweiser e Eisenbahn (R$ 11,00 cada uma). Rua Presidente Afonso Pena, 1096, Morada do Sol, 21367-688 e 99987-4786 (85 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. fechado). Aberto em 2000.

Chuvisco

Eleita a melhor em sua categoria na última edição de VEJA Comer & Beber, esta espetaria é uma das mais tradicionais da cidade. Fundada há 28 anos, funciona sob a batuta da catarinense Maria Madalena Minetto e do cuiabano Marco Musis. Ali, a clientela se acomoda no amplo salão para provar os petiscos que saem de duas grandes churrasqueiras, entre eles o espeto de filé bovino com bacon (R$ 23,80). Campeã de pedidos, a picanha fatiada é servida em porções para duas pessoas e preparada em seis versões, entre elas a tradicional (R$ 59,00) e a com alho (R$ 61,00). Para matar a sede, são imbatíveis as garrafas de cerveja Brahma (R$ 8,90) e Original (R$ 10,50). Avenida Senador Filinto Müller, 1661, Quilombo, 3621-1128 (240 lugares). 18h/0h (sáb. 11h/23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1990.

Espeto Popular

Dos lugares mais badalados da Praça Popular, tem na picanha grelhada (R$ 62,00) na brasa seu carro-chefe. São servidas seis fatias do corte bovino, que chegam à mesa guarnecidas por arroz, mandioca, vinagrete, farofa de alho, feijão tropeiro e cebola empanadas. Com os mesmos acompanhamentos, a coxa e sobrecoxa de frango desossada (R$ 40,50) pode levar cobertura de catupiry e alho frito por mais R$ 2,50. Com preço atrativo, tem bastante saída o espeto de gato, com 150 gramas de alcatra (R$ 13,00). Para acompanhar os grelhados, a clientela vai de cervejas tradicionais. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 482, Goiabeiras, 3622 5335. 18/0h (fecha dom.). Aberto em 2005.

Espeto no Prato

Clientes de várias regiões da cidade frequentam esta que é uma das espetarias mais tradicionais. Muitos deles, vão em busca do carro-chefe, o filé (R$ 20,95) intercalado por tomate, cebola e fatia farta de bacon. Em todas as opções de espeto, os acompanhamentos reúnem mandioca, vinagrete, farofa de banana e arroz. O prato com coxa e sobrecoxa de frango desossadas (R$ 20,95), assim como os espetos, é grelhado na brasa e traz os mesmos acompanhamentos. No rol de bebidas, fazem sucesso as cervejas de garrafa, caso da Original (R$ 11,50) e a Heineken (R$ 12,50). Rua Tenente Eulálio Guerra, 295, Araés, 3322-9185 (250 lugares). 17h/0h (fecha dom.). Aberto em 1992.

Mineiro Grill

As carnes especiais preparadas na parrilla agradam a clientela que ainda pode aproveitar o clima de happy hour que costuma incluir música ao vivo. Para petiscar, é imbatível a porção de torresmo (R$ 12,50), bom par para a cerveja 1500 Puro Malte (R$ 6,00; 600 mililitros). Na sequência, o cliente pode escolher entre os espetos tradicionais, a exemplo do de filé-mignon (R$ 27,50), que vai à mesa com arroz, mandioca, farofa de alho e vinagrete. Rua Presidente Joaquim Manoel Murtinho, 130, Boa Esperança, 3054-2112 (140 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Sabor Mil

Em funcionamento há vinte anos, a casa comandada por Roberto Mamede foca as carnes grelhadas na brasa. Entre os mais de vinte espetos, aparece a costela de gado angus (R$ 73,00, para duas pessoas) guarnecida de farofa de cebola, vinagrete, mandioca cozida, arroz e quatro tipos de molho: pasta de alho, barbecue, alcaparras e chimichurri. Além desses acompanhamentos, a carne de sol (R$ 80,00, para três) é ladeada ainda por purê de mandioca e farofa de feijão-de-corda e bacon. Ajuda a aplacar o calor cuiabano as garrafas de cerveja Louvada Hop Lager (R$ 20,00) e a Itaipava Premium (R$ 12,00). Avenida São Sebastião, 2175, Popular, 3624-0704 e 99982- 6222 (70 lugares). 17h/23h (fecha dom.). Aberto em 1998.

Prime Espetos

A paixão pelo ramo da gastronomia fez com que Marcos Luciano Arges largasse a advocacia para se dedicar ao preparo de carnes. Há dezesseis anos ele serve espetos generosos, com cerca de 400 gramas cada um. Fazem sucesso a alcatra (R$ 25,90), o medalhão do mesmo corte envolto por bacon (R$ 27,90) e a picanha (R$ 33,90). Também espetado, o filé de frango com catupiry e alho (R$ 27,90) figura entre as carnes brancas. Todas as pedidas vão ladeadas por arroz, mandioca, farofa e vinagrete e servem duas pessoas. Acompanham a refeição as garrafas de cerveja Original (R$ 11,90) e Skol (R$ 8,90). Rua Eurícles Mota, 261, Jardim Guanabara, 99249-5992 (110 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2002.