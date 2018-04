Baba de Moça

O sucesso da marca, bicampeã na categoria, é comprovado pelos planos de expansão previstos para 2018: até o fim do ano, a proprietária Maria Cristina Sauer e o filho, Fernando, planejam transferir a fábrica para um endereço maior e inaugurar a sétima loja da rede. Em todas as unidades, são a preferência dos clientes as mais de quarenta receitas de torta. Entre as novidades está a de café, com massa de chocolate, recheio de creme de café, suspiro e creme de castanha e cobertura de musse de café. Custa R$ 65,00 o quilo, o mesmo preço da também estreante nhá benta, que sobrepõe camadas de massa de chocolate, marshmallow e brigadeiro, com cobertura de brigadeiro. Avenida Senador Filinto Müller, 202, Popular, 3321-9001 (40 lugares). 10h/19h (sáb. a partir das 9h; fecha dom.); Shoppings Pantanal, Goiabeiras, Várzea Grande e Três Américas. 10h/22h (dom. a partir das 11h). Aberto em 1994.

Bee Brownie

Depois de percorrer a cidade sobre duas rodas, em uma food bike, a marca do casal Bianca Mastelaro e Ésio de Lima Junior ganhou endereço fixo. Carro-chefe, o brownie custa R$ 5,00 e também brilha em preparações como o frapê enriquecido com pequenos pedaços do bolo. O doce divide a preferência da clientela com outros clássicos americanos, caso do cookie recheado com sorvete de creme e servido com calda de chocolate (R$ 15,00). Avenida Getúlio Vargas, 1385, Goiabeiras, 99959-0108 (20 lugares). 13h/20h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Cia do Bolo

Entre as trinta receitas de bolo que compõem o cardápio da casa, há versões tradicionais, mas são mesmo as mais criativas que lideram os pedidos. De milho com recheio de requeijão, faz sucesso o bolo de pamonha (R$ 18,00). O mané pelado, à base de mandioca, sai R$ 18,00 na versão simples ou R$ 20,00 se preenchido com catupiry e goiabada. Tanto as pedidas açucaradas quanto as salgadas, a exemplo do bolo de pão de queijo (R$ 18,00) vão bem ao lado do café preparado no coador de pano, à mesa. Avenida Carmindo de Campos, 1632, Campo Velho, 3023-7661 (20 lugares). 7h30/18h30 (sáb. até 17h30). Avenida Brasil, 1853, Verdão, 3054-2620. 7h30/18h30 (sáb. até 17h30; fecha dom.). Aberto em 2015.

Fábula de Doces Finos

Inspirado pelas receitas de sua mãe, Tarso Quadros deu o pontapé inicial de seu negócio de maneira informal, vendendo doces na faculdade. Em 2013, o empreendimento ganhou endereço fixo, onde são oferecidas as vistosas tortas da marca. Entre as preferidas da clientela, a marta rocha reúne pão de ló de chocolate mais suspiro e merengue e a veludo vermelho tem massa vermelha, com toque de chocolate, e leva buttercream. O quilo de cada uma sai por R$ 89,90. Av. Fernando Corrêa, 1178, Jardim Kennedy, 3627-1488 (26 lugares). 10h/18h30 (sáb. 10/16h, fecha dom.). Aberto em 2013.

Maria Gracinha Delicadezas Açucaradas

Quando começou a empreender, Denise Arruda vendia suas guloseimas de porta em porta e, algum tempo depois, apostou em uma food bike. Não demorou para que o confeiteira abrisse a porta de sua primeira loja, onde oferece diversas versões de brigadeiro. Em homenagem ao paladar cuiabano, o doce pode vir preenchido com o tradicional furrundu, de mamão e rapadura (R$ 5,00 a unidade). Preparado com chocolate belga, o brigadeiro também recheia o bolo de cenoura (R$ 9,00 a fatia), outro sucesso da casa. Goiabeiras Shopping, 99988-2445 (16 lugares). 10h/22h (dom. e feriados a partir das 11h). Aberto em 2017.

Magrello

Um dos endereços tradicionais da cidade, funciona sob a batuta de Beatriz Albert há 25 anos. Especialidade da casa, as tortas de pão de ló com duas camadas de recheio são preparadas em diversos sabores, entre eles paçoquinha, bolacha Oreo, morango com leite condensado e leite Ninho com Nutella (R$ 79,90 o quilo de cada uma). Sucesso entre as pedidas salgadas, o magrello dog (R$ 19,90) consiste em um cachorro-quente prensado recheado com salsicha, frango desfiado, tomate e batata palha. Avenida Senador Filinto Müller, 440, Duque de Caxias, 3623-0959 (30 lugares). 10h/19h (sáb. a partir das 9h; fecha dom.). Aberto em 1993.

Noisette Chocolates

A dupla formada por Lie Kinjo e Ellen Kanashiro está à frente dessa loja especializada em receitas açucaradas. Entre as sugestões, o furrundu (R$ 3,50) é um rolinho de chocolate preenchido por sabores regionais: doce de mamão e rapadura. Para beber, há cappuccino feito com matéria-prima da marca belga Callebaut (R$ 6,00), que faz bom par com o croissant recheado de queijo minas e peito de peru (R$ 15,00). Rua João Bento, 807, Quilombo, 99984-0807 (14 lugares). 9h/18h (sáb. 9h/15h, fecha dom.). Aberto em 2017.

Simoni Klauk Pâtisserie

Premiada em um reality culinário pela qualidade de seu bolo de cenoura, a confeiteira Simoni Klauk ganhou fama na cidade. Sua receita consagrada é o carro-chefe da loja, vendida com farta cobertura de chocolate mais granulados de chocolate belga (R$ 12,00 no pote e R$ 22,00 na versão míni). Também faz sucesso o bolo gelado de coco com leite em pó (R$ 5,00 a fatia). Avenida São Sebastião, 3236-C, São Mateus, 99973-1538. 13h/19h30 (sáb. 10h/13h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Sweeterella

Com o primeiro salário de farmacêutica, Tais Milan comprou um livro de receitas e não demorou para que decidisse seguir carreira na gastronomia. Depois de um curso de pâtisserie na Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie, na França, ela empreendeu na área ao lado do marido, o barista Jorge Peralta. Entre as guloseimas, os macarons (R$ 4,50 cada um) colorem a vitrine em dez sabores diferentes, entre eles framboesa e pistache. Para beber, há cappuccino com chocolate belga (R$ 14,00). Avenida Presidente Getúlio Vargas, 661, Centro Norte, 2129-4611 (45 lugares). 8h30/18h30 (fecha seg. e dom.). Aberto em 2016.

Sweet Teacher

A professora de inglês Mayse Duarte é o nome por trás da marca, que começou a fazer sucesso com a venda informal de cupcakes. Na loja, é possível encontrar os famosos bolinhos, entre eles o de brownie com ganache e o de leite Ninho (R$ 8,00, cada um). Novidade, o finger cake é um bolo individual de variados sabores, a exemplo do de doce de leite (R$ 12,00), bom par para a xícara de café coado (R$ 4,00). Exclusividade das sexta-feiras, os donuts assados podem ganhar recheio de brigadeiro e cobertura de ganache (R$ 8,00). Rua 24 de outubro, 1009, Popular, 2136-4211 (20 lugares). 11h/18h (sáb. 10h/16h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Vilma Confeitaria

A marca carrega o nome de sua fundadora, Vilma de Oliveira, que começou o negócio na cozinha de casa. Ponto central da loja, a vitrine de doces sempre traz novidades. É o caso da torta de nozes, que combina camadas de bolo branco, doce de damasco e brigadeiro de doce de leite, com cobertura de marshmallow (R$ 65,00 o quilo). Também são criações recentes o naked cake de brownie com recheio de Ninho (R$ 65 o quilo) e a torta de Negresco, recheada com creme de limão e de leite condensado (R$ 53,00 o quilo). Entre as receitas salgadas, há quiches individuais de alho-poró, carne-seca ou quatro queijos (R$ 8,00 cada um). Avenida XV de Novembro, 208, Porto, 3623-5698 (20 lugares). 7h30/18h30 (sáb. até 17h; fecha dom.). Aberto em 2009.