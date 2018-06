As melhores docerias da Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Casa da Velha Bruxa

Com quatro décadas de tradição e inspirada na história de João e Maria, a casa investe em um cardápio diversificado, com lanches salgados e uma farta variedade de doces. Nos dias frios, o creme no pão de pinhão (R$ 38,00), encorpado com carne, é pedida certeira. Entre os doces, o sorvete no forno (R$ 38,00, duas pessoas) tem três bolas de sorvete, brownie, marshmallow e calda de chocolate. Na linha de bebidas, o protagonista é o chocolate quente tradicional com marshmallow (R$ 15,50). Todas as sobremesas levam chocolate Prawer. Avenida Borges de Medeiros, 2738, Gramado, ☎ (54) 3286-1551 (80 lugares). 11h30/22h (seg. 14h/22h). Aberta em 1978.

Confeitaria Martha

Ao completar 35 anos, o tradicional endereço orgulha-se de manter o toque familiar na gestão dos negócios e da cozinha. As sugestões reme- tem a pratos que lembram a infância, como a pizza caseira de sardinha (R$ 10,00 a fatia) e o apfelstrudel servido com sorvete (R$ 18,50). Para acompanhamento, o chocolate quente caseiro (R$ 9,50) costuma ser popular. A casa lançou neste ano o café da manhã (R$ 19,90), que é servido em fins de semana e feriados. Pães caseiros, omeletes, frutas, cafés e sucos figuram na lista. Avenida Júlio de Castilhos, 151, Canela, ☎ (54) 3282-4190 (32 lugares). 10h/20h30 (fecha seg.). Aberto em 1983.

Holic Pâtisserie

O perfume de lavandas francesas presentes na loja e a vista para a Catedral de Pedra de Canela integram a experiência do lugar. Aqueles que têm preferência por pratos doces ficam enfeitiçados pelos macarons da chef Amanda Selbach, ex-aluna do Institut Paul Bocuse de Lyon, na França. Coloridos e com crocância evidente, podem ser adquiridos a R$ 5,00 a unidade ou montados em caixinhas personalizadas. Há dez sabores que incluem clássicos como bergamota, avelã, chocolate, caramelo com flor de sal e framboesa com tonka. Paladares ainda mais exigentes podem optar pela éclair de chocolate, baunilha ou doce de leite uruguaio (R$ 12,00 a unidade) e pelo vanille (R$ 14,00 a unidade). Nos fins de semana, a happy hour ganha reforço de um DJ, a partir das 16h. Rua Borges de Medeiros, 706, centro, Canela, ☎ (54) 98408-3499 (80 lugares). 10h/19h (sex. a dom. 10h/0h). Aberto em 2012.

Mukli Alfajores

Um pedaço da Argentina e do Uruguai pode ser degustado nos alfajores desta casa, especialista no doce. As clássicas massinhas abiscoitadas com recheios suculentos ganham três sabores: doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo, doce de leite com cobertura de merengue e creme de café com cobertura de chocolate meio amargo (R$ 4,00 cada um). Quem chega ao lugar com o objetivo de fazer uma pausa no caminho que leva a Gramado encontrará ainda itens para um lanche, caso da medialuna uruguaia recheada de presunto e queijo, com uma calda adocicada (R$ 9,00), e da panqueca de doce de leite e nozes (R$ 20,00). Rodovia RS-235, km 14, Linha Brasil, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3298-8208 (30 lugares). 8h/18h (sáb. e dom. 10h/18h30). Aberto em 2012.

Pimpinella Doceria

O minimalismo e a preocupação com os detalhes se fazem presentes na vitrine preenchida com doces. Fofinho, o cupcake de chocolate (R$ 8,00) combina com uma taça de cappuccino (R$ 9,00) e pode ser degustado no deque. O brownie de chocolate (R$ 11,00) e o mil-folhas com creme de baunilha (R$ 8,50) também estão no pequeno menu. Embora os protagonistas sejam os doces, receitas salgadas têm espaço. O pastel assado de carne de panela (R$ 8,00) é um dos exemplos. Rua Rodolfo Schlieper, 258, Canela, ☎ (54) 99990-9822 (28 lugares). 14h/19h (sáb. e dom. 10h/19h). Aberto em 2017.

Stella

É na cozinha que vive, há 48 anos, a alma dessa tradicional doceria de Caxias do Sul. Lá dentro são produzidos artesanalmente todos os itens que vão para as vitrines. E a lista de quitutes é grande: tortas, bolos caseiros, docinhos, sobremesas, sorvetes e uma linha de salgados que inclui quiches, tortas frias e frituras, como rissoles e croquetes. Com vista para o pequeno jardim, que orgulha a proprietária e doceira Miriam Mantovani, o salão principal costuma registrar fila de clientes nos fins de semana. Eles buscam tortas como a perito moreno (R$ 65,00 o quilo), lançada logo após uma viagem de Miriam em família. Inspirada pelos glaciares da Patagônia, ela criou uma versão com base de brow nie de chocolate, coberta por leite condensado cozido, creme de baunilha e merengue italiano. O naked cake com creme brûlé mescla o doce francês com uma massa de cacau (R$ 63,00 o quilo). As versões individuais de bolo são um sucesso no endereço. Com cereja, framboesa e morango no topo, o chamado gâteau de chocolate e frutas vermelhas é uma tortinha que combina duas musses e custa R$ 9,90. O mesmo preço vale para o incrementado bolinho de chocolate amargo com avelã, que pode ser degustado na loja junto com uma xícara de chá de pêssego (R$ 6,50). Rua Alfredo Chaves, 1005, centro, Caxias do Sul, ☎ (54) 3027-1110. 9h15/11h45 e 13h45/19h (seg. 14h/19h; fecha dom.). Aberto em 1970.

Sweez

O salão da casa remete aos anos 50, com mesas e cadeiras em azul-celeste. Nos bastidores, a proposta é valorizar a comida artesanal e orgânica. Um dos cafés mais apreciados é o catuaí-vermelho, feito no método Chemex (R$ 14,00, duas xícaras). O lanche fica completo com a galette le complèt (R$ 18,00), preparada com mussarela, gruyère e ovo. Novidade no menu, o entremet brasil (R$ 9,90) tem base de biscuit de avelã, musse de chocolate, Amarula e toque de café. Rua Coronel Flores, 749, sala 3, São Pelegrino, Caxias do Sul, ☎ (54) 3021-3243 (60 lugares). 12h/20h (fecha dom.). Aberto em 2012.

SORVETERIA

Così Gelato

Com o conhecimento da chef gelatière Patricia Buffon, o local cria sabores originais que dispensam corantes, aromatizantes e conservantes. Os mais apreciados são o fior de uva, com receita composta de leite e suco de uva integral, e o gelato tiramisè, feito com queijo mascarpone, toque de vinho, café e conhaque. Por qualquer escolha, pagam-se R$ 9,00 (o copinho) e R$ 14,00 (copo grande). Rua Herny Hugo Dreher, 197, Planalto, Bento Gonçalves, ☎ (54) 99105-5067 (25 lugares). 12h/18h30 (sáb. 12h/19h30; dom. 14h/19h30). Aberto em 2017.