As melhores cervejarias e choperias de Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

A Toca

Trata-se do bar da cervejaria Coruja em Porto Alegre. Das quase trinta torneiras de chope saem hits da marca como o Coruja Viva (R$ 10,90, 300 mililitros) e o Noctua Dark (R$ 14,90, 300 mililitros). A cozinha expede opções como sanduíche de iscas de filé-mignon com bacon, cebola, cogumelo, mussarela, alface e molho da casa (R$ 24,90). A porção batizada de entrevero da toca combina iscas de filé-mignon e de frango, linguicinha calabresa, cebola, pimentão, farofa e pãezinhos torrados (R$ 69,00). Rua General Lima e Silva, 1255, Cidade Baixa, ☎ 3279-2072 (120 lugares). 17h45/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 15h30/22h30). Aberto em 2008.

Bier Keller

Antes restrito a convidados, o aconchegante bar chama atenção por sua variada carta de cervejas. Lista mais de setenta opções como as alemãs König Ludwig Hell e Erdinger (os rótulos custam entre R$ 15,00 e R$ 140,00). Para driblar a fome há um bufê repleto de acepipes e pedidas quentes, que mudam diariamente, como joelho de porco assado na cerveja (R$ 24,00 cada prato). Rua João Abott, 596, Petrópolis, ☎ 3084-2360 (70 lugares). 17h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2005.

Bier Markt Vom Fass

De frente para a porta do bar, o painel com bicos de chope costuma “enfeitiçar” os clientes logo na entrada. Em primeiro lugar, pela quantidade de torneiras. São 38, mas o número poderá chegar a quase cinquenta no segundo semestre de 2018. Depois, pela estrutura de vidro transparente, que permite ver os barris e mangueiras da câmara fria. Lá dentro, uma luz de tom azulado completa a atmosfera quase celestial para os fãs da bebida. Na carta da casa de nuances germânicas predominam chopes de pequenas cervejarias regionais, garimpados pelos sócios Adolfo Bandeira e Pedro Braga. Entre as opções está a Cachorro Ovelheiro IPA, produzida pela Guarnieri em Farroupilha (R$ 19,00, 285 mililitros). O rol de bebidas importadas servidas sob pressão varia de cinco a seis tipos, com presença cativa da golden strong ale belga Delirium Tremens (R$ 29,00, 250 mililitros) e da stout feita pela irlandesa Guinness (R$ 21,00, 285 mililitros). Na área da cozinha, o crazy duck burger (R$ 36,00) traz hambúrguer de pato, mussarela, tomate, manjericão e geleia de laranja. Tudo montado no pão preto e acompanhado de batata frita. Uma sugestão para harmonizar com o lanche é a Salva APA (R$ 13,00, 285 mililitros). O bar ainda dá ao cliente a possibilidade de levar um growler cheio para casa. Com 1,89 litro, o garrafão de vidro de marca própria custa R$ 70,00.

Rua Barão de Santo Ângelo, 497, Moinhos de Vento, ☎ 3574-0927 (100 lugares). 18h/23h45 (fecha dom.). Aberto em 2012.

Distrito Porto Cervejeiro

Um dos donos do brewpub é a engenheira e sommelière de cervejas Shanna Ottoni, a pessoa ideal para indicar a cerveja certa para o seu gosto. Aos que procuram algo mais leve ela costuma sugerir a belga Amora Saison (R$12,00, 300 mililitros); para quem gosta de sabores mais fortes, o ipa Amarillo (R$ 12,00, 300 mililitros). Como acompanhamento, pizzas cortadas em pedacinhos, entre elas a que une gorgonzola e cebola caramelada (R$ 15,00 a pequena, R$ 32,00 a média), e a carne de panela (R$18,00 a pequena, R$ 35,00 a média). Na quinta, bandas de blues gaúchas animam o ambiente. Aos sábados, acontecem diversos eventos com música ao vivo. Avenida Amazonas, 835, São Geraldo, ☎ 99194-6162 (50 lugares). 18h/23h (sáb. a partir das 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Garden Pub

Repleto de grandes mesas coletivas, é frequentado sobretudo por universitários e em especial às sextas, quando bandas entoam hits roqueiros dos anos 70 por volta das 21h. Para beber, vale apostar nos rótulos da cervejaria catarinense Eisenbahn, a exemplo da Dunkel (R$ 11,90, 355 mililitros). Sugestiva, a bruschetta bêbada é feita com carne de panela flambada na cerveja (R$ 22,00, seis unidades). Para uma refeição mais substanciosa, a dica é o espaguete à carbonara com camarão e farofa de bacon (R$ 68,00). Avenida Nilo Peçanha, 1500, Espaço Unisinos, ☎ 99806-6119 (110 lugares). 11h30/1h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Heilige Brew Pub

Nas 22 torneiras de cerveja são engatados barris dos mais variados estilos produzidos pela Heilige. Prove o bohemian pilsener e o belgian trippel (os preços partem de R$ 12,00, 330 mililitros). Para mastigar, boas sugestões são o petisco campeiro, que reúne linguiça colonial, iscas de picanha, aipim frito e farofa da casa (R$ 42,00, para duas pessoas) e o hambúrguer que leva bacon, provolone e cebola caramelada na cerveja red ale e mix de folhas, na companhia de batatas rústicas (R$ 32,00). Avenida Getúlio Vargas, 1157, Menino Deus, ☎ 3178-4417 (100 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (seg. até 15h; sáb. 19h/0h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Infiel Bar de Cervejas Especiais

A área externa, coberta, é a preferida da clientela, que tem à disposição uma carta com 100 rótulos de cerveja, a exemplo da Green Cow IPA (R$ 32,00, 500 mililitros) e da witbier Elementum Cosa Nostra (R$ 26,00, 500 mililitros). Das oito torneiras de chope jorram, por exemplo, o Suricato Ales, com bergamota na receita (R$ 25,00, 568 mililitros). Para comer, boas escolhas são o cachorro-quente uruguaio com bacon (R$ 16,00) e a pizza de cogumelo-de-paris, mussarela, molho de tomate, cebola-roxa e manjericão (R$ 15,00, para uma pessoa). Rua General Lima e Silva, 776, loja 4, Cidade Baixa, ☎ 3072- 4800 (50 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h30; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Locals Only CB

A razão do nome é esta: o bar vende só cervejas artesanais gaúchas e drinques e pratos elaborados exclusivamente com produtos locais. Assinado pelo chef Rodrigo Paz, o menu de comidas lista tira-gostos como tortillas com páprica de tomate, molho de iogurte, cebola caramelada e maionese de bacon (R$ 20,00) e frango frito coberto com molho barbecue de moranga artesanal com ou sem pimenta (R$ 22,00). As dezesseis torneiras de chope são uma atração à parte e abastecidas, por exemplo, com a saison Fresh Prince of CB (R$ 13,00, 340 mililitros), de fabricação própria. Em dias frios vale a pena experimentar o drinque capiroto, união de cachaça, suco de bergamota, hortelã e pimenta-malagueta (R$ 18,00). Rua Sarmento Leite, 1086, Cidade Baixa, ☎ 3022-4787 (90 lugares). 16h20/23h. Aberto em 2015.

MaltStore Cervejas Especiais

São cerca de 350 rótulos de cervejas, a maioria de outros países, como a alemã Weihenstephaner Vitus (R$ 29,50, 330 mililitros) e o chope belga Delirium Tremens (R$ 28,50, 250 mililitros). Do Brasil fazem sucesso as garrafas da catarinense Lohn Carvoeira (R$ 27,00, 330 mililitros) e da gaúcha Tupiniquim Pecan (R$ 23,50, 310 mililitros). Entre as opções para beliscar há filé-mignon empanado com recheio de gorgonzola e queijo serrano, que chega à mesa acompanhado de molho barbecue e batatas rústicas (R$ 33,00), e sanduíche de mortadela, provolone e molho aïoli na ciabatta (R$ 26,00). Rua Amélia Teles, 396, Petrópolis, ☎ 3279-3133 (20 lugares). 10h/22h (seg. a partir das 11h; dom. 11h/20h); Rua Padre Chagas, 339, Moinhos de Vento, ☎ 3061-7500 (80 lugares). 11h/0h (dom. a partir das 14h). Aberto em 2012.

Penz Bier — Das Haus

Os irmãos Ruiz e Rosária Penz, ele chef de cozinha, ela sommelière de cerveja, respondem pelo sucesso do empreendimento. Das dezoito torneiras saem tanto cervejas, como a Porter Alegre, que tem toque de pimenta síria (R$ R$ 19,00, o pint), como sidra (R$ 19,00 o pint) e espumante (R$ 18,00, 240 mililitros). Para driblar a fome, hambúrguer acrescido de bacon, cebola adocicada, cheddar e mussarela (R$ 22,00). Rua José do Patrocínio, 366, Cidade Baixa, ☎ 3573-9431 (150 lugares). 17h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Perro Libre Tap Room

Dispõe de dez torneiras de chope que podem ser manuseadas pelos visitantes (o preço é calculado pelo volume despejado). Vale a pena experimentar a American Pale Ale da cervejaria (R$ 14,40, 300 mililitros) e a imperial stout CCPS, feita com café, cumaru e palo santo (R$ 18,00, 300 mililitros). As comidas são inspiradas na culinária andina, como prova o sanduíche com lula, cebola caramelada, bacon crocante, maionese com ají vermelho defumado e alface (R$ 34,00) e as iscas de filé-mignon temperado com shoyu e flambado na cerveja (R$ 39,00). Praça Maurício Cardoso, 71, loja 16, Moinhos de Vento, ☎ 3557-6241 (40 lugares). 17h/0h (sáb. 12h/0h; dom. 16h/21h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Weiss British Pub

Com rock ao vivo toda noite, a partir das 20h30, honra a tradição boêmia da Inglaterra com pratos como fish & chips (R$ 36,00) e elementos da decoração. O repertório cervejeiro, no entanto, é composto só de rótulos artesanais gaúchos, caso da New England IPA da Cervejaria 4 Árvores (R$ 26,00 o pint) e da vienna lager da Steilen Berg (R$ 24,00 o pint). Alternativa potente, o coquetel rise dead man mistura rum com cerveja red ale (R$ 27,00). Rua Eudoro Berlink, 777, Auxiliadora, ☎ 3061-1122 (80 lugares). 18h/1h (fecha seg. e dom.); Rua Benjamin Constant, 1173, ☎ 3084-1122 (150 lugares). 18h/1h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2007.