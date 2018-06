As melhores cervejarias da Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Blauth Bier

A cervejaria artesanal inaugurou dentro do próprio espaço uma franquia da hamburgueria Le Grand Burger, eleita a melhor de Porto Alegre nesta edição, e a rebatizou de Le Train, devido ao formato de vagão. O empresário e mestre-cervejeiro Rafael Canziani idealizou um ambiente europeu, unindo a ideia de pub inglês, cervejaria alemã e restaurante francês. Nessa proposta, saem da cozinha sanduíches como o de cogumelo com gorgonzola, que recebe hambúrguer de entrecôte e pão preto (R$ 45,50) e vai à mesa com batata rústica. Outra variedade é o délices d’abricots (R$ 42,90), um hambúrguer de entrecôte no pão preto recheado com camembert, brotos de alfafa e damasco. As cervejas lideram a parceria: a extra pilsen Blauth custa R$ 10,00 (300 mililitros) e a honey session IPA sai por R$ 15,00 (500 mililitros). Rodovia Jacob Versteg, km 8,3, Desvio Blauth, ☎ (54) 3261-9575 (300 lugares). 8h/11h45 e 13h30/18h30 (dom. 12h/23h; fecha ter.). Aberto em 2015.

Doppio Malto Birreria

Bar representante da cervejaria artesanal Guarnieri, o lugar é ponto de encontro do público que come e bebe ao som de clássicos do pop rock. Nas quartas e sextas-feiras há show ao vivo. Em quinze torneiras são servidas cervejas premiadas, como a Cachorro Ovelheiro, que custa R$ 13,00 (340 mililitros) na versão american IPA. Com estilo scottish ale, a gelada Thor custa R$ 13,00 ou R$ 18,00, com 340 e 568 mililitros, respectivamente. Faz parceria com as bebidas artesanais o vienna burguer (R$ 30,00), elaborado com pão caseiro, dois hambúrgueres de entrecôte, mussarela empanada e molho de mostarda e mel. Rua Quinze de Novembro, 123-227, Bento Gonçalves, ☎ (54) 99157-6799 (150 lugares). 18h/1h (sáb. 19h30/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011.

Edelbrau

Um intercâmbio na Europa e alguns copos de cerveja em países como Alemanha, Bélgica e Irlanda foram o ponto de partida para os sócios Fernando Maldaner e Samuel Zang criarem a Edelbrau. Montada à beira da estrada que liga Nova Petrópolis a Gramado, a fábrica da marca produz cerca de 15 000 litros mensais. Integrada a esse prédio e com vista para a área de elaboração das cervejas, a loja promove degustações gratuitas e vende os sete rótulos fixos da casa, além de outros dois tipos sazonais. Os estilos pilsen, weiss e dunkel seguem a lei da pureza alemã, de 1516: levam apenas malte, lúpulo e água. No rol das bebidas inspiradas nas escolas belga, inglesa e americana, a Winter é uma oatmeal stout, feita com malte de centeio e aveia (R$ 15,50, 500 mililitros). Em 2016, o Gastropub Edelbrau levou essa gama de sabores para o campo culinário. Parte do complexo, ele serve receitas que têm cervejas da marca nos preparos. A dunkel, por exemplo, entra na fórmula do pão que acompanha as iscas de filé aceboladas com creme de queijo (R$ 49,90) e do molho de um medalhão bovino, escoltado por arroz, purê de batata e brócolis com alho (R$ 92,00, para dois). Garrafas de belgian blond ale (R$ 13,90, 500 mililitros) podem compor a mesa. Para escoltar a pilsen (R$ 12,90, 600 mililitros), a casa sugere a linguiça defumada a metro, que chega assada e sobre uma chapa, ao lado de vinagrete, molho barbecue, farofa e mostardas amarela e escura. Nos fins de semana, é montado um bufê com receitas alemãs, caso da bisteca suína defumada e do joelho de porco (R$ 49,90 por pessoa). Avenida 15 de Novembro, 4038, Piá, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-4555 (230 lugares). 9h/18h (sáb. e feriados até 19h). Gastropub: 18h/1h (sáb. a partir das 11h30; dom. 11h30/21h; fecha seg. a qua.). Aberto em 201

Farol

Os quinze anos de história resultaram na experiência de criar rótulos que variam conforme a sazonalidade. O pilsen (R$ 7,90, 300 mililitros) está sempre no cardápio e é unanimidade até entre os mais seletivos. A artesanal american IPA (R$ 11,90, 300 mililitros) aparece de tempos em tempos. Para petiscar, o mix de salsichas branca, bock e calabresa acompanhadas de pão de malte e mostardas custa R$ 36,00. Os medalhões de filé com risoto (R$ 42,00) satisfazem quem procura uma refeição completa. Aos sábados e domingos, é servido almoço com bufê livre típico alemão a R$ 36,90 por pessoa. Às terças, sextas e sábados, há música ao vivo (pop e rock). Rua Severino Inocente Zili, 150, Distrito Industrial, Canela, ☎ (54) 3282-7007 (200 lugares). 17h/0h (sáb. 11h/0h; dom. 11h/16h; fecha seg.). Couvert: terça (R$ 15,00), sexta e sábado (R$ 10,00). Aberto em 2003.

Pub Gram Bier

Localizado no fundo da fábrica de cervejas, o pub reúne treze rótulos de sabores fixos e sazonais. Entre os destaques estão a german hefeweizen Snow (R$ 14,50), a belgian blond ale Pecado (R$ 15,50) e a german weizenbock chamada de Vulcão (R$ 16,50), todas em garrafas de 500 mililitros. A pedida certeira para acompanhar a carta de geladas é a tábua com iscas de filé (R$ 44,90, duas pessoas), que chega com pedaços de pão de malte feito na casa e molhos especiais. Rua São Marcos, 555, Carniel, Gramado, ☎ (54) 3286-5962 (50 lugares). 10h/22h (dom. 10h/19h). Aberto em 2014.

Rasen

A fábrica fica no bairro Carniel (Rua Candido Godoy, 82) e, além de ser aberta a visitas, conta com um bar para degustação dos rótulos Rasen Beer. Mas é o endereço na Rua Coberta, chamado de Rasen Platz, que funciona como uma espécie de showroom da marca. Lá estão sempre engatados ao menos três tipos de cerveja. A Rasen pilsen sai a R$ 13,90, enquanto as versões weiss e dunkel são servidas por R$ 15,90, todas com 300 mililitros. Quem encara o canecão de 1 litro paga R$ 38,00 por qualquer variação da bebida. Para acompanhamento, a cozinha despacha receitas da culinária alemã, caso do joelho de porco com purê de batata e chucrute (R$ 104,00, para duas pessoas) e do mix de salsichas bock, calabresa e nürnberger (R$ 47,90). Para completar, a chef Cíntia Antunes recomenda torta alemã (R$ 19,00), receita que leva biscoito, creme com manteiga, leite, ovos e chocolate na cobertura. Rua Madre Verônica, 50, centro, Gramado, ☎ (54) 3286-1495 (580 lugares). 11h/0h30. Aberto em 2017.

Traum — Store & Tap Room

As tradições vikings inspiram a área interna do pub. Ainda com pouca idade, a casa se esmera na preparação dos pratos e costuma caprichar na apresentação de itens como bolinho de batata (R$ 12,90, dez unidades) e hambúrguer de pão australiano (R$ 34,90): o sanduíche é montado com duas carnes, bacon, pepino e cebola e chega servido com batatas rústicas. Mesmo com o destaque para a cozinha, a personalidade cervejeira está nos copos. O chope Frigga leva toque de hortelã (R$ 8,50, 300 mililitros). A versão com frutas vermelhas, feita com morango, amora e framboesa sai a R$ 10,50 (300 mililitros). RS-235, km 6, Nova Petrópolis, ☎ (54) 99193-0770 (60 lugares). 10h/12h e 13h30/17h (qua. 10h/20h; qui. até 23h; sex. e sáb. Até 23h30; dom. Até 21h). Aberto em 2017.

Sud Birrificio Artigianale

A cervejaria apresenta seus rótulos artesanais em uma visita guiada à fábrica, sem custo de inscrição. Para degustar oito rótulos da marca, pagam-se R$ 50,00. Também é possível experimentar três ou cinco estilos desembolsando R$ 20,00 ou R$ 35,00, respectivamente. O tour dura uma hora e pode ser feito em qualquer dia da semana. Está previsto para este ano o lançamento de um menu de petiscos. Para levar, o local vende cervejas de 500 mililitros como a Sud American Lager (R$ 18,00), a Sud Barley Wine (R$ 24,00) e a Sud IPA (R$ 24,00). Rua Angelina Fracalossi, 1140, Distrito Industrial II, São Valentim, Bento Gonçalves, ☎ (54) 3455-1177 (150 lugares). 9h15/17h (dom. 11h/16h). Aberto em 2006.

PUBS

Bikers Pub

Considerado um dos espaços mais alternativos da região, o bar tem pico de movimento por volta das 22 horas, quando começa a música ao vivo. Circulam por ali pessoas de sotaques distintos, mas com o propósito comum de provar a variedade das seis torneiras de chopes artesanais, como a que vai do pilsen (R$ 10,00, 350 mililitros) e o black IPA (R$ 15,00, 350 mililitros). A porção de polenta frita custa R$ 15,00. Já a de bolinho de batata e a de minicoxinhas saem por R$ 18,00 cada uma. RS-235, Estrada Canela-Gramado, 1038, Canela, ☎ (54) 99108-8863 (50 lugares). 18h/5h. Aberto em 2012.

Boreal Rasen Gastropub

Elementos de decoração inspirados no Polo Norte, como fotografias e objetos, não esfriam o público. Pelo contrário: o tema e a carta de drinques assinada pelo premiado head bartender uruguaio Gabriel Saragó elevam a temperatura. É dele a responsabilidade de criar o cobiçado moscow mule (R$ 28,00), feito com gengibre, vodca e limão. A disputada casa de Gramado também agrada aos mais exigentes, com um menu que inclui comidas de boteco e pratos sofisticados. Regado a molho de vinho, pimenta e hortelã, o carré de cordeiro (R$ 165,00, duas pessoas) surge casado com batatas rústicas e moranga caramelada. No final, a cenográfica sobremesa esfera surpresa (R$ 20,00) é um luxo. Consiste em um brownie e uma bola de sorvete de creme cobertos por uma esfera de chocolate que derrete com calda de chocolate quente. A porção é acompanhada de um crumble levemente adocicado. Avenida Borges de Medeiros, 2497 (acesso pela lateral), centro, Gramado, ☎ (54) 3295-5990 (180 lugares). 17h30/0h30 (sex. e sáb. até 1h20). Aberto em 2015.

King Bowling Bar

A casa tem público eclético que vai de adolescentes a casais maduros. Eles se esbaldam em petiscos como a tábua king (R$ 60,00), montada com pedacinhos de alcatra, frango, calabresa, aipim, polenta e batata frita. Na linha de sandubas, o hambúrguer de carne bovina que leva cheddar, maionese, bacon em fatias, pepino e alho-poró custa R$ 21,00. A sobremesa sensação é o pudim de coco com calda de beijinho (R$ 15,00). No comando do bar, Bianca Xavier e Vitor Desengrini preparam drinques populares e originais, entre eles o moscow mule (R$ 19,00), com vodca, xarope de açúcar, limão-siciliano e calda de gengibre. Avenida Monsenhor Scalabrini, 694, Guaporé, ☎ (54) 98127-3902 (400 lugares). 17h/3h (sáb. e dom. 15h/3h; fecha seg.). Aberto em 2017.