Artistas se mobilizam no Instagram para conscientizar sobre coronavírus

A pandemia de coronavírus já é uma realidade no Brasil – até a manhã desta quinta-feira, 19, as secretarias estaduais contabilizavam cerca de 530 casos da covid-19 no país, com seis mortes registradas em território brasileiro. Para conter o avanço da contaminação, o Ministério da Saúde recomendou que as pessoas não saiam de casa, e diversos artistas estão usando as redes sociais para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social no combate ao vírus. Pelo Instagram, Rita Lee apostou na poesia para alertar seus seguidores.

“Eu sou o vírus do amor, e não vou deixar o vírus do horror passar a ninguém”, declamou a cantora de 72 anos, enquanto lambuzava as mãos com álcool em gel.

Não só a roqueira postou vídeos sobre o tema no Instagram. O perfil @342Artes reuniu um verdadeiro exército de celebridades em um esforço coletivo de conscientização.

“Parece que as pessoas não entenderam que é necessário que se tome uma atitude de quarentena. Não é para a gente ver bares cheios, praias cheias e as crianças que ao invés de ir para a escola vão para os parques. É para haver recolhimento”, declarou Caetano Veloso, que adiou os shows que faria em março em razão da pandemia.

O ator Caco Ciocler também usou a rede para se posicionar sobre o assunto, e descreveu o combate à pandemia como uma questão de consciência coletiva.”Esse pedido de isolamento por conta do coronavírus não é uma coisa inventada no Brasil, e não está sendo feito com o intuito de instaurar o caos. É o oposto, é no sentido de tentar evitar que o caos se instaure no país”, ponderou em uma sequência de vídeos.

Já Sônia Braga assumiu uma postura enfática: “Cancele todos os seus compromissos sociais. Não tem praia, não tem barzinhos, não tem encontros. E se tiver que ir a supermercado, mantenha na fila a distância de pelo menos 1 metro da outra pessoa”, recomendou ela, que encerrou o vídeo com um passo-a-passo de como lavar as mãos adequadamente – atitude indispensável para conter a transmissão do vírus.

Quem também resolveu enfatizar a importância da higienização das mãos foi o funkeiro Pedro Sampaio, que investiu em uma maneira divertida de conscientização. Com um computador e uma garrafa de álcool em gel, o DJ improvisou em vídeo um remix da música “lava uma mão” – composta por Arnaldo Antunes e popularizada em programas infantis.

Alessandra Negrini pediu que as pessoas tomem para si a responsabilidade de proteger o país do coronavírus adotando os protocolos da OMS. Já a atriz Letícia Sabatella destacou que a pandemia está matando as pessoas mais vulneráveis – principalmente os idosos. A campanha contou ainda com depoimentos de Glória Pires, Nando Reis, Lázaro Ramos, Marcos Valle e Astrid Fontenelle.