Artistas reagem à morte do ator Caio Junqueira nas redes sociais

A notícia da morte do ator Caio Junqueira, uma semana após seu envolvimento em um acidente grave de carro no Aterro do Flamengo, veio como um choque para a comunidade artística brasileira, que foi às redes sociais lamentar a perda do colega e amigo.

Entre as homenagens, esteve a da autora Glória Perez, que trabalhou com Junqueira no primeiro trabalho do ator na rede Globo, na minissérie Desejo. A atriz Bianca Rinaldi, que contracenou com o ator na novela Ribeirão do Tempo, em 2010, também expressou dor pela perda de um “querido companheiro de trabalho e grande amigo”.

Giselle Itié, que foi namorada do ator entre 2010 e 2011, escreveu que “dói” e que “tá difícil de acreditar”. “Aqui chove a la ‘sunday smile'”, ela postou em seu Instagram, “e dói como dói só queria te abraçar forte e dizer o quanto você é e sempre foi amado por todos nós!”.

Veja a repercussão da notícia entre os famosos:

Caio Junqueira, meu eterno Quidinho… pic.twitter.com/Kd3iDfdQjv — Gloria Perez (@gloriafperez) January 23, 2019

Perco mais um querido companheiro de trabalho e grande amigo. #caiojunqueira vou sentir muitas saudades de você. 😔💕 — Bianca Rinaldi (@BiancaRinaldi) January 23, 2019