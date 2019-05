Artistas prestam homenagem a Lúcio Mauro

zoom_out_map 1 /14 O ator Lucio Mauro (Filipe Redondo/Folhapress)

Comediantes, atores, cantores e roteiristas prestam homenagens a Lúcio Mauro na manhã deste domingo. O ator morreu no Rio de Janeiro, neste sábado 11, após quase quatro meses internado por complicações respiratórias.

Seu filho, o ator Lúcio Mauro Filho, foi o primeiro a prestar homenagem ao pai e também foi ele quem comunicou publicamente a morte com um post no Instagram. Escreveu: “Papai foi um pioneiro, saiu do teatro de estudante lá no Pará, foi pro Recife, fez rádio, inaugurou a televisão no Nordeste e, de lá, veio para o Rio de Janeiro pra se tornar um dos maiores artistas deste país”.

Como já era de se esperar, a publicação recebeu milhares comentários. Muitos de famosos e amigos, prestando condolências à família e homenageando o ator. Veja abaixo os principais comentários:

O ator Marcio Vito: “Eles, nossos velhos, essa pedra fundamental lapidada pela vida que sempre se volta com carinho para nós os filhos, grudam na gente depois que se vão. Protegem, abraçam, abrem as ideias e nos fazem rir com piadas que imaginamos que eles fariam. Imaginamos não. Que eles sopram já dentro da gente, já sendo em nos o que seremos até nossa hora. Você é demais e seu pai também.”

O comentarista Galvão Bueno: “Viva Lúcio Mauro! Grande artista! Fantástico ser humano!”

O comendiante Tirullipa: “Mais um gênio da nossa dramaturgia se junta ao papai do céu, sim ele estará ao lado de Deus pai todo poderoso pois a sua missão foi cumprida com maestria aqui na terra… para sempre Lúcio Mauro.”

A atriz Tata Werneck: “Grande artista e sei o qto ele lutou . Que descanse com paz e todo amor parabéns pelo pai que tem”

O humorista Lucas Veloso: “Só temos a agradecer por tudo que ele nos ensinou! Viverá em cada sorriso noss”

O apresentador Tadeu Schmidt: “Viva Lucio Mauro!”

O ator Dado Dolabella: “Gratidão mestre! Sua luz não tem fim. Assim como seu jeito de fazer feliz!”

O ator Lazaro Ramos: “Lulu, papai é uma das figuras mas especiais que tivemos a alegria de conhecer. Um gênio da arte do sorrir. Sou grato por ter conhecido e contracenado com ele e por vc te-lo dividido conosco.”

O ator Mouhamed Harfouch: “Meu amigo, quem te conhece o mínimo que seja pode ter uma o pequena ideia da delicadeza e da grandeza de quem foi Lucio Mauro. Quem visitar qualquer recorte de sua vasta obra, terá a certeza da genialidade deste Artista do timing perfeito, preciso, cirúrgico… Aquele com quem todo comediante sonha ou sonharia em trabalhar, pois teu pai levantava uma bola tão perfeita, com a mesma habilidade com que cortava se preciso fosse. Sempre me encantei com sua elegância e de como fazia tudo no tamanho certo. Costurava de dentro para fora, sabia tudo esse Lúcio Mauro…Sempre admirei o artista genial. […] Muito orgulho da obra e da família que o teu pai nos deixou. […] Obrigado por tudo grande Lúcio Mauro! Salve salve! Evoé! Vai lá brilhar porque o senhor é luz!”

O ator Juliano Cazarré: “Uma salva de palmas ao grande Lucio Mauro, que agora vai fazer rir e chorar nos céus. Uma salva de palmas pra ele!”

O comediante Rafael Portugal: “Viva Lúcio Mauro. Que bom que tivemos ele aqui!!!”

O comediante Márvio Lúcio, conhecido como carioca: “Vivaaa!!! Grande artista brasileiro que jamais esqueceremos…”

A atriz Patricia Pillar: “Um artista gigante e um pessoa extraordinária, espalhou muita luz e alegria!!! Só temos a agradecer…”

O ator Tadeu Mello: “Sempre tive uma grade admiração e respeito a Lúcio Mauro, pelo talento extraordinário e pela pessoa forte e inteligente. Um artista gigante que construiu um legado de referência pra nós atores humorista. Uma grandeza de família ele fez! Missão brilhante aqui na terra. Deus está com ele agora.”

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães: “Muitos aplausos P esse ser iluminado que tanto nos ensinou! Parabéns e obrigada! O céu está em festa!!!!”

A cantora Paula Lima: “Todo o meu respeito e carinho de fã. Todo o meu carinho a você e à sua família, Lucinho. Ele deixou essa herança, incríveis lembranças e um legado. A estrela chegou no céu. Viva Lúcio Mauro.”

O roteirista Walcyr Carrasco também homenageou Lúcio Mauro com uma publicação no Twitter esta manhã: “Lúcio Mauro, grandioso ator e comediante nos deixou hoje. Por muito tempo tivemos o privilégio de desfrutar dessa alegria transmitida pelo seu talento icônico no humor e que fez história na televisão! Vai deixar muitas saudades! Descanse em paz!”

Lúcio Mauro, grandioso ator e comediante no deixou hoje. Por muito tempo tivemos o privilégio de desfrutar dessa alegria transmitida pelo seu talento icônico no humor e que fez história na televisão! Vai deixar muitas saudades! Descanse em paz! #luciomauro #luto #rip — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) May 12, 2019

A atriz Ana Carol Machado escreveu em uma publicação no Instagram: “Acordei com a notícia da passagem desse gênio. Um gigante, que vai se juntar a outros grandes, pra nos iluminar de uma nova perspectiva. Minha mais profunda admiração pelo artista singular que Lucio Mauro foi – e sempre será. Ousado, sofisticado, ao mesmo tempo, popular. Genial! Um grande legado e muitas memórias no coração de milhões de brasileiros. É momento de agradecer e celebrar sua passagem por esse plano. Toda a minha solidariedade, meu amor e minhas melhores energias ao compadre, @luciomaurofilhooficial – e a toda família. Pelas tantas histórias marcantes que já ouvi e pelo grau de encantamento e gratidão nos olhos de quem conta as passagens ao lado desse mestre, dá pra entender os caminhos do universo e o sentido de celebrar sua vida num dia como hoje, Dia das Mães. Que seu Lucio seja recebido com o brilho que merece. Viva Lucio Mauro!”

A atriz Guta Stresser também prestou sua homenagem com um post nas redes sociais: “Poucas pessoas me emocionaram tanto por seu talento, generosidade, alegria no set, amor pela profissão… Poucas famílias são tão lindas e tão grandes como essa aí da foto! Amo vcs, família querida do meu coração. Lucio Mauro pai, mestre, pioneiro, gênio, obrigada pelos momentos lindos que tive oportunidade de viver ao seu lado e por todo o talento e carisma com que fez cada personagem, inesquecível e eterno. Sou uma das tantas e tantos fãs que o senhor conquistou. Todas as homenagens ao seu talento gigante, seu coração gigante e meus mais sinceros e profundos sentimentos à essa família que amo e da qual me sinto meio parte também.”

Em depoimento à GloboNews, a atriz Cláudia Jimenez disse: “Ele tinha tudo de bom que o ser humano pode ter, era um grande talento. Quandro gravávamos a “Escolinha”, eram quatro [episódios] de uma vez só. Nas quatro eu ria de passar mal com ele. Eu o amava muito, era meu preferido da “Escolinha”.

Ele improvisava muito. Começava a falar coisas que a gente não esperava, era como se tivesse num show. Era muito querido pelo elenco inteiro. Chico Anysio era apaixonado por ele. Da hora em que ele pisava no estúdio à hora em que ia embora, era uma alegria constante. A gente pensava que ele não tinha problemas. Vai fazer muita falta, mas vai ficar de alguma forma dentro da gente, dentro do público.”

O comediante e roteirista Marcius Melhem também prestou sua homenagem à Lúcio Mauro em depoimento à GloboNews: “Lúcio era um gigante, um dos maiores que eu vi atuar, com quem tive a alegria de contracenar, um talento, [tinha] domínio das técnicas do humor e uma compreensão total do trabalho do comediante.”