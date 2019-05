Artistas lamentam morte do diretor Antunes Filho e recordam ensinamentos

Uma grande comoção tomou a classe artística após o anúncio da morte do diretor Antunes Filho, aos 89 anos, na noite desta quinta-feira 3. A causa ainda não foi divulgada.

Considerado um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, Filho abandonou a faculdade de Direito na juventude para estudar artes dramáticas. Desde então, se consagrou com um dos maiores diretores do país, com o nome fortemente ligado à renovação estética, política e cênica do teatro brasileiro surgido nos anos 1960 e 1970, sobretudo com a peça Macunaíma (1978), montagem que tornou-se referência para a geração dos anos 80 e percorreu mais de 20 países.

Vários atores de renome passaram por sua supervisão, como Luís Melo, que foi protagonista de vários espetáculos, como Trono de Sangue, baseado na obra Macbeth, de Shakespeare. Além dele, outros atores consagrados na televisão, como Raul Cortez, Laura Cardoso, Eva Wilva, Giulia Gam, Alessandra Negrini e Camila Morgado trabalharam com Antunes Filho.

Aprendizes do diretor, alguns dos mais importantes nomes do teatro brasileiro se manifestaram nas redes sociais para relembrar a relação que tiveram com ele e seus ensinamentos.

Veja, abaixo, algumas das homenagens:

Página oficial do SESC de São Paulo

Walcyr Carrasco, escritor, dramaturgo e autor de telenovelas

Marcelo Rubens Paiva, escritor, jornalista e dramaturgo

Fui para dramaturgia por conta do Antunes Filho. Como fã e aprendiz. Fiz CPT e segui toda sua obra, de Macunaíma a Nelson. Inclusive sua anti-dramaturgia. Sua morte não precisava. Especialmente agora, que a cultura precisa resistir! Preferiu partir, ao ver o SESC ser atacado — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) May 3, 2019

Paulo Betti, ator

Ivam Cabral, ator, roteirista e cineasta

Morreu o Antunes Filho, grande artista e amigo querido. Nos reuníamos muitas vezes para trabalhar. Mas nos divertíamos muito também. Era alegre e jovial. Na foto, numa noitada em casa, com Os Satyros, há três anos. pic.twitter.com/Q5JyfmmmtR — IVAM CABRAL (@ivamcabral) May 3, 2019

Antonio Grassi, ator e diretor-executivo do Instituto Inhotim

Daniel Rocha, ator

Leona Cavalli, atriz

Marcelo Médici, ator

Matheus Nachtergaele, ator