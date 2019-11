Artistas lamentam morte de Fábio Barreto: ‘Fez a retomada do nosso cinema’

A morte do cineasta Fábio Barreto aos 62 anos, após quase dez anos em coma, repercute no meio artístico desde a noite desta quarta-feira 20. Atores e diretores que atuaram com Barreto compartilharam mensagens com homenagens póstumas nas redes sociais.

Barreto foi diretor de filmes como ‘Lula, o filho do Brasil’, de 2009, além de obras como ‘O Quatrilho’ (indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996) e ‘Luzia Homem’.

Em 2009, o cineasta sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro e estava em coma desde então. Barreto era filho mais novo de Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto e irmão do também cineasta Bruno Barreto.

Veja homenagens prestadas a Fábio Barreto:

Walcyr Carrasco, dramaturgo

Quem nos deixou hoje, aos 62 anos, foi o cineasta brasileiro Fábio Barreto. Ele deu início à retomada do cinema nacional com “O Quatrilho”, além de ter dirigido outras grandes produções. Fica aqui meu abraço forte e sentimentos à família. #ripfabiobarreto #cinemanacional — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) November 21, 2019

Juliana Baroni, atriz

Fábio Barreto descansou hoje após 10 anos em coma . Ele era uma pessoa muito fácil de se conviver . Boa gente , bom diretor , doce e o set era de uma leveza rara e tudo acontecia . Quero deixar o meu amor a ele e… https://t.co/TUaAHHuPAe — Juliana Baroni (@julianabaroni) November 21, 2019

Dori Caymmi, maestro

Patricia Pillar, atriz