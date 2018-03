Artistas lamentam morte da vereadora Marielle Franco: ‘Guerreira’

Artistas usaram as redes sociais em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), morta na noite de quarta-feira, enquanto voltava para casa, após um evento com jovens negras no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ativista do movimento negro e pelos diretos da mulher, Marielle foi assassinada a tiros, dentro do carro. “Descanse em paz, guerreira. (E assim nossas esperanças se despedaçam a cada dia que passa, muito triste)”, afirmou o rapper Emicida, através do Twitter.

Marielle Franco 😢 descanse em paz guerreira. ( e assim nossas esperanças se despedaçam a cada dia que passa, muito triste ) — emicida (@emicida) March 15, 2018

A cantora Elza Soares postou uma foto de Marielle e convocou: “Mulher, negra, ativista, defensora dos direitos humanos. Marielle Franco, sua voz ecoará em nós. Gritemos!”. Camila Pitanga usou a mesma imagem no Instagram para apoiar: “Vamos transformar a nossa dor na luta que ela travava! Apesar do medo, vamos adiante!”, junto, usou a hashtag “intervenção é farsa”.

Caetano Veloso compartilhou um vídeo em que canta a música Estou Triste, composição do álbum Abraçaço (2012). Na legenda da postagem, utilizou a hashtag “Luto Por Marielle” e mencionou o 342 Artes, movimento de defesa da liberdade de expressão.

Mônica Iozzi usou a sua conta do Instagram para desabafar: “Ela lutava pela paz, por oportunidades iguais para todos. Denunciava a corrupção na câmara, na polícia… É assim que terminam as pessoas que lutam por justiça neste país? Estou em choque, arrasada. Este assassinato tem que ser investigado muito seriamente. Estes monstros não podem sair impunes”.

Daniela Mercury mandou uma mensagem de esperança com a frase “o amor será sempre a forma de luta dos fortes”. “Estamos chorando sua morte e nos conectando com seu amor pela vida.”

A atriz Nathalia Dill compartilhou o relato da única vez que se encontrou com Marielle, junto com uma montagem de três fotos: “Fiz esses registros quando a vi falar pessoalmente pela primeira vez. Nunca imaginaria que seria a última. Quando ela estava saindo, a francesa, deu meia volta pra se despedir de mim, me chamou pelo meu nome, fiquei toda boba”, escreveu. “Votei nela com toda a minha fé e fiz toda a minha família votar. Mulher Forte, defendia causas justas, estava sempre à frente das lutas mais importantes. Meu coração e minha esperança estão dilacerados. Ainda parece mentira, uma piada de muito mal gosto. Hoje o mundo ficou mais triste.”