Artistas homenageiam Bibi Ferreira: ‘É uma estrela que não morre’

View this post on Instagram

Acabamos de perder 💔 a grande dama do Teatro Brasileiro 🎭 Bibi abrilhantou nossos palcos com seu talento e sabedoria, foi uma atriz, cantora e diretora única em seu entendimento da arte teatral, em seu olhar sobre a humanidade, com a força e o mistério do amor, da entrega e dedicação ao ofício da interpretação. Todos nós aprendemos com ela e a reverenciamos. Vai continuar brilhando no céu de nossa memória. Nos palcos e na vida nosso amor e gratidão eternas! Bravos Bibi 👏🏻 🌟👏🏻🌟👏🏻🌟 #luto #teatrobrasileiro #cultura #arte #brasil #mundo #rip #bibiferreira 🖤🙏🏼😢