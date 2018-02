Arrebatamento dá recorde para ‘Apocalipse’

O arrebatamento, quando as pessoas boas são retiradas por Deus da Terra para escapar ao Fim do Mundo, deu recorde à novela Apocalipse. O capítulo desta terça-feira marcou 10,4 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo, com pico de 12, e deixou a Record quatro pontos à frente do SBT.

Apesar de ser um bom número para Apocalipse, novela que vem frustrando expectativas da direção da Record, o índice de 10,4 pontos é muito menor que os bons momentos de Os Dez Mandamentos, trama bíblica que chegou a ameaçar a Globo. O último capítulo de Os Dez Mandamentos, para se ter uma base, marcou 19,4 pontos.

No Rio, o ibope do capítulo desta terça de Apocalipse foi um pouco melhor: 11 pontos, também com pico de 12.