Arlindo Cruz vai à praia pela primeira vez após AVC

Arlindo Cruz segue se recuperando do acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em março de 2017. Nesta terça-feira, seu filho, Arlindinho, publicou uma foto em seu perfil no Instagram mostrando que o cantor foi à praia pela primeira vez desde o AVC.

“Pé na areia e água de coco já estão rolando com Arlindo Cruz. E eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado. Ainda é tempo para viver feliz meu pai!”, escreveu Arlindinho na legenda.

Um dos grandes nomes do samba, Arlindo Cruz sofreu um AVC e foi internado em março de 2017. Permaneceu no hospital por quinze meses, até julho, quando foi liberado para continuar o tratamento em casa, com uma estrutura de home care.