Arlindo Cruz tem alta, depois de quinze meses internado

O sambista Arlindo Cruz deve acompanhar o confronto entre Brasil e México em casa, junto à família. O sambista, que foi á internado em março do ano passado depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), teve alta na manhã desta segunda.

“A Casa de Saúde São José informa que o cantor Arlindo Cruz teve alta na manhã desta segunda-feira (02/07). O estado de saúde do cantor é estável e ele seguirá o tratamento em estrutura de Home Care em sua residência, ao lado da família”, diz nota do hospital.

Um dos grandes nomes do samba, Arlindo Cruz participou do Fundo de Quintal e teve suas composições gravadas por intérpretes como Beth Carvalho, Maria Rita e Zeca Pagodinho. Ele sofreu um acidente vascular cerebral em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro.