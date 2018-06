Arlindo Cruz deve deixar o hospital após mais de um ano internado

Arlindo Cruz deve deixar o hospital em breve, segundo confirmou sua assessoria de imprensa a VEJA. A família do cantor aguarda apenas a autorização final da equipe médica para poder levá-lo para casa, o que deve acontecer nos próximos dias. O músico sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e está internado desde março do ano passado.

Segundo a assessoria de imprensa, a família do músico já está se preparando para recebê-lo, montando uma estrutura de home care, com enfermeiros que ficarão à disposição do cantor. Cruz está internado no Hospital Placi, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, desde março de 2018, quando foi transferido da Casa de Saúde São José.

Um dos grandes nomes do samba, Arlindo Cruz participou do Fundo de Quintal e teve suas composições gravadas por intérpretes como Beth Carvalho, Maria Rita e Zeca Pagodinho. Ele sofreu um acidente vascular cerebral em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro.