Ariana Grande emplaca 3 músicas no topo da Billboard e alcança os Beatles

Com o lançamento de Break Up With Your Boyfriend, I’m Bored, Ariana Grande, passou a ocupar na terça 19 os três primeiros lugares na lista semanal Billboard Hot 100, que lista as 100 canções mais tocadas nas rádios do país.

O single estreou em segundo lugar das paradas, enquanto 7 Rings se manteve no topo pela quarta semana e thank u, next subiu do 7º para o 3º lugar. Com isso, Ariana se tornou a primeira artista a preencher as três maiores posições no ranking desde 25 de abril de 1964, quando os Beatles fizeram o mesmo com Can’t Buy Me Love, Twist and Shout e Do You Want to Know a Secret. Desde então, ninguém havia repetido o feito.

A banda britânica, aliás, chegou a ocupar as cinco primeiras posições com Can’t Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand e Please Please me.

As três canções de Ariana estão em seu quinto álbum, thank u, next, lançado no dia 8 de fevereiro pela Republic Records.