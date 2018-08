Aretha Franklin não deixou testamento de fortuna estimada em US$ 80 mi

Aretha Franklin, que morreu na quinta-feira passada após uma longa luta contra um câncer no pâncreas, não deixou testamento. De acordo com o site TMZ, os bens da cantora serão divididos igualmente entre os filhos, seguindo a legislação do estado de Michigan, onde Aretha vivia.

Segundo levantamento da revista People, a fortuna da cantora é estimada em 80 milhões de dólares (cerca de 320 milhões de reais, na cotação de hoje).

Aretha teve quatro filhos, sendo os três primeiros antes de completar 19 anos. São eles Clarence Franklin, 63, Edward Franklin, 61, Ted White Jr, 54, e Kecalf Cunningham, 48. Clarence, ressalta a imprensa americana, possui necessidades especiais e depende completamente dos recursos a mãe para viver.