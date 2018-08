Aretha Franklin está bastante doente, diz família

A cantora americana Aretha Franklin está gravemente doente e ao lado de seus familiares, informou o jornalista e amigo da artista Roger Friedman, no site Showbiz 411. A “rainha do soul”, de 76 anos, famosa por sucessos como Respect (1967) ou I Say a Little Prayer (1968), “está muito doente em Detroit. A família pede orações e privacidade”.

Aretha Franklin, diagnosticada com câncer em 2010, se apresentou em novembro de 2017 em um evento da Fundação Elton John contra a Aids em Nova York. Sua última performance pública aconteceu na Filadélfia, em agosto de 2017. “Foi um espetáculo milagroso, pois Aretha já lutava contra a exaustão e a desidratação”, escreveu Friedman sobre a apresentação na Filadélfia.

Ao longo de sua carreira, Aretha Franklin acumula 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto de sua carreira. Em 1987 se tornou a primeira mulher a entrar no Rock & Roll Hall of Fame.

Em 2005, Aretha recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade – a maior condecoração para um civil americano – das mãos do então presidente George W. Bush.

Franklin também cantou em janeiro de 2009 na posse do presidente Barack Obama.