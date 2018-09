Duas áreas gourmets para conhecer em Recife

Casa Chacon

Instalado na rua onde viveu Ariano Suassuna, o endereço reúne lanchonete, restaurante, cafeteria e empório com 2 000 rótulos de vinho, a exemplo do tinto alentejano Atlântico 2016 (R$ 35,90). No bistrô, ele pode ladear o polpettone ao sugo com macarrão de cenoura e abobrinha (R$ 29,50). Na área da Galo Padeiro (pág. 24) dá para provar um croissant de camarão (R$ 23,90), enquanto na Kaffe Torrefação e Treinamento (pág. 18) o caprichado expresso sai a R$ 5,90. Rua do Chacon, 40, Casa Forte, ☎ 3039-5404 (80 lugares). 11h30/21h (sáb., dom. e feriados a partir das 8h). Aberto em 2018.

Greenmix Mercado Saudável

Misto de restaurante, mercado e padaria, a marca ganhou uma nova unidade em 2017, na Zona Norte. Na loja, com 8 000 itens, há uma linha de ultracongelados, com porções como a de arroz integral com castanha (R$ 7,90, 100 gramas). Entre os vinte tipos de pão integral e sem glúten está o de batata-doce e farinha de sorgo (R$ 54,90 o quilo). Para a refeição, a chef e sócia Mariana Dias sugere a moqueca de cogumelos frescos e pupunha orgânico com dendê (R$ 39,90). Para acompanhar, o suco metabólico mistura melancia, beterraba, limão e pimenta-caiena (R$ 10,90, 500 mililitros). Avenida Conselheiro Aguiar, 1044, Boa Viagem, ☎ 3198-7250 (80 lugares). 9h/21h (fecha dom.); Avenida Rui Barbosa, 1105, Graças, ☎ 3204-7299 (100 lugares). 9h/21h (dom. até 17h). Aberto em 2015.

+ Os melhores endereços gastronômicos de Recife