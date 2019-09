Desde 2017, o público do Rock in Rio pode se dar ao luxo de experimentar pratos e quitutes de restaurantes conceituados. Reunir grandes nomes da culinária e um público extenso em espaço limitado, entretanto, não é tarefa fácil. Este ano, visitantes tiveram que enfrentar filas de até uma hora para experimentar os sanduíches e o bolo de chocolate do badalado chef Henrique Fogaça, jurado do Master Chef. O quiosque Cão Véio foi, de longe, o mais procurado pelo público.

A pizzaria carioca Ella, outro ponto bastante requisitado pelos comensais, também demandava alguma paciência dos famintos. A situação piorou por volta das 21 horas de sábado, 28, quando todo o lado esquerdo do Espaço Gourmet sofreu uma queda de energia. Mais de 100 pessoas tiveram seus pedidos atrasados enquanto outras 30 aguardavam na fila.

De acordo com o responsável pelo quiosque, Pedro Peixoto, algumas chegaram a pedir o dinheiro de volta porque não queriam perder o show. Em meia hora, a situação foi normalizada. A forte chuva da sexta-feira também está entre as intempéries enfrentadas pelos chefs.

Entre os responsáveis pelos principais restaurantes, o comentário geral era de que as vendas foram aquém do esperado. Isso porque o local tem limite de acessos e muitos frequentadores, ao invés de consumir e ir embora, acabavam se alojando e dificultanto a rotatividade.

O resultado dos primeiros dias, contudo, não desanimou os produtores. Na Tasca do Filho D’Mãe, onde o item mais vendido foi o bolinho de bacalhau, a expectativa é que o movimento melhore pelos próximos dias. “Reparamos que o fluxo de visitantes travou por conta da chuva mas, considerando o contexto, as vendas foram satisfatórias”, comentou o responsável Fábio Vale.