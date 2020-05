Aracy Balabanian recebe alta do hospital

Internada desde terça-feira, 26, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 29. Segundo boletim médico, ela apresentou “melhora e seu estado de saúde é estável”.

Aracy deu entrada no local na noite de segunda-feira, 25, com um quadro de insuficiência respiratória. Ela fez o teste para a Covid-19 e o resultado foi negativo. A atriz contará com uma estrutura de acompanhamento domiciliar com enfermeiros, fisioterapeutas e médicos.

Popular na pele da hilária madame Cassandra, do programa humorístico Sai de Baixo, Aracy estreou na TV na década de 1960, em produções da Record e da Rede Tupi. Cravou seu espaço na rede Globo nos anos 1970, com a novela O Primeiro Amor, de Walther Negrão, e depois com o infantil Vila Sésamo, antes de participar de dezenas de outros folhetins e popularizar diversos personagens, como Dona Armênia dos folhetins Rainha da Sucata (1990) e Deus nos Acuda (1992 e 93), e a autoritária Filomena Ferreto de A Próxima Vítima (1995).