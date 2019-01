‘Aquaman’ se aproxima de R$ 100 milhões em bilheteria no Brasil

Super-poderoso do mundo subaquático, Aquaman continua a dominar as bilheterias no Brasil e no mundo. Por aqui, o herói interpretado por Jason Momoa soma, em três semanas em cartaz, 5,5 milhões de espectadores, em um total de 92,4 milhões de reais em bilheteria, segundo dados da comScore Brasil.

No mundo, o filme já contabiliza 750 milhões de dólares e promete entrar para o seleto grupo de bilionários do cinema nas próximas semanas.

O ranking dos dez mais vistos nos cinemas brasileiros na última semana fica completo, respectivamente, com Minha Vida em Marte; Bumblebee; Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano; O Retorno de Mary Poppins; Bohemian Rhapsody; Era uma Vez um Deadpool; Culpa; A Pé Ele Não Vai Longe; e O Confeiteiro.