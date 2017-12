Apresentadora deixa canal por ganhar metade do salário de colega homem

Após quase doze anos no canal de televisão americano E!, a apresentadora Catt Sadler decidiu não renovar o seu contrato. Em entrevista à revista People, Catt explicou que tomou a decisão quando descobriu que o colega Jason Kennedy, que está na casa há tanto tempo quanto ela e realiza funções semelhantes, ganhava o dobro do seu salário.

“Quando minha equipe começou as negociações de recontratação sabendo dessa informação, esse foi o nível que esperava passar a receber, baseado na lei e no que eu acredito que é justo”, afirmou a apresentadora à publicação.

Catt era responsável por apresentar o Daily Pop, transmitido ao vivo diariamente durante duas horas. Além disso, ficava à frente do programa E! News na maioria das noites. Jason Kennedy é co-apresentador do E!News e correspondente de coberturas do tapete vermelho de eventos.

Através de um comunicado, o canal E! afirmou que “paga os seus funcionário apropriadamente, baseado nas funções empenhadas, sem diferenciação de gênero. Nós apreciamos a contribuição de Catt Sadler e desejamos tudo de melhor para ela”.