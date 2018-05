Apresentadora Ana Furtado revela tratamento contra câncer de mama

A apresentadora da TV Globo Ana Furtado revelou, através da sua conta no Instagram, que está em tratamento contra um câncer de mama. De acordo com um vídeo publicado neste domingo, o tumor foi descoberto em sua fase inicial por meio de autoexame e de uma mamografia.

“Foi um baque muito grande quando recebi a notícia, mas apesar de tudo eu busquei de todas as formas toda minha coragem, toda minha fé, toda minha esperança para conquistar a minha cura”, disse.

Ana contou que já realizou uma cirurgia e que iniciará um tratamento pós-cirúrgico que incluirá quimioterapia.

“Eu já me operei, eu já tirei meu tumor, eu agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico que inclui a quimioterapia”, revelou. “Tenho muita coragem para seguir adiante”.

No final da publicação, enviou uma mensagem para as pessoas que também estão passando por tratamentos contra o câncer: “Quero me solidarizar com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando”