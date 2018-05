Yudi, do ‘Bom Dia e Cia’, abandonou sexo após se tornar evangélico

Yudi Tamashiro revelou que parou de ter relações sexuais após se tornar evangélico. Em entrevista ao youtuber Rafael Cortez, o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia afirmou que ele e a namorada abandonaram a prática sexual depois de aderir à religião.

“Me converti, não só eu como minha namorada também — a família dela já era evangélica. Comecei o meu relacionamento transando com ela. Chegou um momento em que ela falou que queria fazer como está na Bíblia, e não transar antes do casamento”, contou.

Mas houve uma recaída. “Um dia, ela acabou dormindo na minha casa e nós transamos. Bateu um arrependimento Durante três meses, eu fiz tudo certo, e num dia acabou com tudo. Mas nós pedimos perdão e tal.”

O apresentador afirmou que a empreitada da castidade é bastante difícil, e que tenta passar um pouco de seu conhecimento aos outros jovens na igreja. “Tem gente que fala: ‘Sua vida é fácil’. Fácil? Todo dia um pecado batendo na sua porta. Abro o direct (aplicativo de mensagens do Facebook) e tem várias meninas bonitas me mandando mensagem, mas tenho que excluir, falar que namoro”, desabafou Yudi no vídeo.