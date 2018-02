Apresentador Luiz Gasparetto revela câncer no pulmão

Luiz Gasparetto, irmão da best-seller Zíbia Gasparetto, revelou em um vídeo no Facebook estar lutando contra um câncer no pulmão. Luiz, que é médium como a irmã, diz não ter medo de morrer, mas estar assustado com a “escuridão” que, se deu conta agora, se apossou da sua vida.

“Quando a gente fica sabendo, poim na cabeça. Mas eu não tenho medo de morrer. Eu convivo com fantasma o dia inteiro, como vou ter medo de morrer?”, diz no vídeo o ex-apresentador do programa Encontro Marcado, exibido pela RedeTV! entre 2005 e 2008. “A única coisa é essa escuridão que apareceu forte na minha vida e que me desafia. Muda tudo. Você reavalia tudo. A comida. As pessoas, como elas agem. O serviço, o trabalho. O amanhã.”

No vídeo, o escritor, que tem 68 anos, diz que a escuridão são os sentimentos negativos que ele deixou se apoderarem dele. “Está aqui porque eu deixei de alguma forma penetrar em mim. O ressentimento. Você acumula sem perceber. Às vezes, a gente fica tão envolvido com tanta coisa que não percebe que não está fluindo no amor”, diz.

“Mas eu fiz o que eu pensava que era o melhor sempre. Não sinto culpa. Culpa só piora. Deprime. Culpa é escuridão, não é luz. A vida me fez muito certo de me dar essa doença. Ela me cobrou (uma postura diferente)”, conclui Luiz Gasparetto.

