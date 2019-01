Apresentador da GloboNews anuncia saída da emissora após 22 anos

O jornalista Sergio Aguiar, apresentador do programa “Em Pauta”, da GloboNews, anunciou sua saída da emissora após mais de 22 anos trabalhando no canal de notícias por assinatura.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, ele agradeceu a companhia e o carinho do público no período, mas não explicou o motivo da saída nem o que fará no futuro: “Depois de mais de 22 anos de GloboNews e de 8 anos de Em Pauta, deixo o canal. Só tenho a agradecer a companhia de vocês e o carinho durante todo este tempo! Vou tirar algumas semanas para descansar e avaliar projetos”.

É fechar o ciclo que chama?

É fechar o ciclo que chama? Depois de mais de 22 anos de @GloboNews e de 8 anos de #EmPauta, deixo o canal.

Só tenho a agradecer a companhia de vocês e o carinho durante todo este tempo!

Vou tirar algumas semanas para descansar e avaliar projetos.

Bjs pic.twitter.com/8JcyN4vpKC — Sergio Aguiar (@SergioAguiar07) 24 de janeiro de 2019

Sergio Aguiar tem 48 anos e iniciou a carreira em 1990 na Rádio Tupi. Depois passou pela rádio CBN e TV Manchete, até, em 1996, ser convidado para participar do primeiro grupo de apresentadores da GloboNews. Ele apresentava o programa “Em Pauta” desde 2010.