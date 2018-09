Mr Catra terá velório aberto ao público em teatro no Rio

O velório do funkeiro Mr Catra começa a partir de 21h, no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro, e será aberto ao público. O corpo do cantor começou a ser velado em Guarulhos, São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, e agora segue de carro para sua cidade natal.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o sepultamento acontece no Cemitério Jardim da Saudades-Sulacap, às 10h de amanhã, terça-feira.

Catra morreu aos 49 anos, vítima de um câncer no estômago. Ele estava internado no Hospital do Coração (HCor). “É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente, Wagner Domingues Costa o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo em decorrência de um câncer gástrico”, diz a nota divulgada pela assessoria do funkeiro. “Catra deixou três esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família.”