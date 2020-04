Após uma semana internado, Raul Gil recebe alta do hospital

O apresentador Raul Gil recebeu alta nesta segunda-feira, 20 do hospital Albert Einstein depois de ficar mais de uma semana internado no local. Ele caiu da escada em casa após se desequilibrar e bateu com as costas no chão, fraturando duas costelas e deslocando outras sete. Segundo o filho do apresentador, Raulzinho, os danos só não foram maiores, pois, na hora da queda, Raul Gil estava vestindo uma touca de pele de carneiro e couro – um presente dado pela mulher quando ambos viajaram para Gramado – que amorteceu a cabeça de Raul na hora da queda.

“Ele bateu a cabeça também, mas por conta do gorro, não prejudicou tanto a cabeça, só fez um galo, mas poderia ter acontecido alguma perfuração no pulmão ou um traumatismo craniano. Ele é um cara de sorte, nasceu de novo”, afirmou o filho.

Durante a semana de internação, Raul Gil fez duas tomografias no tórax. Na quinta-feira, 16, passou por uma cirurgia para corrigir o deslocamento das costelas e fez dois testes para saber se contraiu o novo coronavírus no hospital – a grande preocupação da família, visto que, o apresentador faz parte do grupo de risco aos 82 anos. Antes de sair do hospital, Raul Gil fez outro teste para a Covid-19, todos deram negativo.

O apresentador já está em casa, descansando sob o uso de medicamentos.