Após tuberculose, Simaria posta foto com irmã e anuncia ‘retorno’

A cantora Simaria Mendes, da dupla sertaneja Simone & Simaria, anunciou o retorno às atividades após ficar alguns meses afastada por causa do diagnóstico de tuberculose ganglionar recebido em abril de 2018, quando ficou internada após passar mal.

“Boa noite família, estamos voltando!”, escreveu a cantora na legenda de uma foto com a irmã publicada no Instagram. “Hoje foi dia de gravar uma entrevista superbacana, com direito a musicais e novidades para o Fantástico. Inclusive, tem lançamento do nosso novo clipe 1 em Um Milhão”, anunciou.

A cantora publicou um pequeno trecho da faixa em sua conta na rede social:

No período em que ficou afastada dos palcos, Simaria aproveitou para passar férias nas Ilhas Maldivas, onde refletiu sobre sua situação e culpou a intensa agenda de trabalho pela recaída em sua saúde. “Sempre me entreguei a tudo que faço, doando o máximo de mim e, muitas vezes, cheguei a esquecer que aqui existia uma pessoa que precisava olhar pra si mesma e se colocar em primeiro lugar. Foi preciso ficar doente pra entender isso, mas, hoje, estou aqui pra agradecer a Deus por cada coisa que ele concede em minha vida”, escreveu, na ocasião.