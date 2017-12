Após trombose, Susana Vieira é transferida do CTI para o quarto

A atriz Susana Vieira, internada na segunda-feira no Hospital Vitória, no Rio, vítima de uma trombose, foi transferida na noite desta terça do CTI (Centro de Terapia Intensiva) para um quarto comum, onde passa por uma série de exames que podem definir sua alta.

Susana Vieira foi hospitalizada depois de sentir uma dor na perna ao voltar de viagem de Miami. A atriz também sofreu um choque térmico “devido a uma variação grande de temperatura em 24 horas” e estava muito debilitada por estar com uma forte gripe, segundo a sua assessoria de imprensa. No hospital teve o diagnóstico do TEV (tromboembolismo venoso) e foi internada para dissolver o trombo. inda não há previsão de alta.

A atriz de 75 anos tem longa carreira no teatro, cinema e televisão. Fez dezenas de novelas na Globo, como A Próxima Vítima (1995), Por Amor (1997), Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Seu último trabalho na TV foi na novela Os Dias Eram Assim, no papel de Cora.

Nesta terça, ela usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido nesta semana. “Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser”, escreveu.