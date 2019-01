Após sucesso no Globo de Ouro, ‘Roma’ ganha novas sessões nos cinemas

O longa do diretor Alfonso Cuarón, Roma, terá uma nova rodada nos cinemas brasileiros. Lançado pela plataforma de streaming Netflix em dezembro, o filme foi exibido simultaneamente em salas parceiras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, o drama ganha sessões especiais em Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Teresina.

Roma é um romance autobiográfico que se inspira na infância do cineasta mexicano e em sua relação com uma empregada doméstica. Filmado em preto e branco, ele acompanha um período conflituoso na história do país, ao mesmo tempo em que explora as sutilezas das relações entre duas classes sociais distintas.

O filme foi premiado no Globo de Ouro como melhor longa estrangeiro e como melhor direção e, no último domingo, 13, ganhou o prêmio máximo da crítica no Critics’ Choice Awards, superando concorrentes como Infiltrado na Klan e A Favorita.

Os ingressos e horários podem ser conferidos no site do evento.