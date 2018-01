Após ser demitido do SBT, Moacyr Franco volta para Globo em série

Demitido do SBT em novembro, Moacyr Franco voltará para os estúdios da Globo, emissora da qual já fez parte, na nova série Ilha de Ferro. O humorista, que foi dispensado por Silvio Santos em um corte de gastos, atuará na produção que contará ainda com Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Klebber Toledo e Maria Casadevall.

Franco trabalhou na Globo entre 1971 e 1977, onde apresentou diferentes programas de variedades, como o Moacyr Franco Show e o Moacyr TV. Depois de se recuperar de um aneurisma, fez uma passagem pela Rede Bandeirantes e entrou para o SBT, canal em que atuou no A Praça É Nossa por quase dez anos.

No ano passado, ao ser demitido por Silvio Santos, Moacyr comentou em um vídeo no seu canal de Youtube a saída do SBT, um comentário bastante controverso, já que chamou de merreca o baita salário que recebia. “Estranhei um pouquinho (minha demissão), porque meu salário era tão insignificante”, disse. “Não tenho nem como aceitar a brincadeira de que meu salário comprometia o salário dos colegas. Eu ganhava 40.000 reais. É um salário de quem quer trabalhar de qualquer forma.”

Ilha de Ferro, que ainda não tem estreia definida, vai girar em torno de um grupo de petroleiros da PLT-137, plataforma de produção de uma companhia de exploração de petróleo fictícia. A trama será protagonizada pelo coordenador de produção, Dante (Cauã Reymond), e Júlia (Maria Casadevall), a filha do ministro de Minas e Energia e neta de petroleiro. O quarteto romântico ainda será formado com a esposa e o irmão de Dante, vividos por Sophie Charlotte e Klebber Toledo.

Não foi divulgado qual será o personagem de Moacyr Franco na série. Na sua conta do Instagram, o humorista postou uma foto ao lado do ator Klebber Toledo, afirmando que os dois estão “eufóricos” na legenda.

Até a publicação da matéria, a assessoria da Globo não forneceu informações da participação do humorista para a reportagem.