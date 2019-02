Após polêmica com Rihanna, Maroon 5 apresenta sucessos no Super Bowl

Tão importante quanto a disputa entre os finalistas, o grande show do intervalo do Super Bowl, a decisão da liga de futebol americano, trouxe a banda americana Maroon 5 como atração principal neste domingo, em Atlanta, nos Estados Unidos. Além do grupo, os rappers Travis Scott e Big Boi também subiram ao palco. No final da partida, o New England Patriots se sagrou campeão após vencer o Los Angeles Rams por 13 a 3.

A apresentação foi precedida por uma polêmica nas últimas semanas. O grupo liderado por Adam Levine foi anunciado no mês de janeiro, após a recusa da cantora Rihanna. No fim do ano passado, a estrela rejeitou a oferta em apoio ao atleta Colin Kaepernick. Em 2016, o ex-quarterback do San Francisco 49ers foi o pivô de uma polêmica racial nos EUA. Antes de um jogo da pré-temporada, ele se ajoelhou durante o Hino Nacional como forma de protesto contra a violência policial com negros. O gesto foi repetido por outros esportistas e abriu debate na sociedade.

O ato, porém, acabou sendo reprovado pelo presidente Donald Trump, que pediu aos donos das franquias que demitissem todos os atletas da NFL que apoiassem o movimento. Desde então, Kaepernick não conseguiu emprego na modalidade. A NFL reprovou a atitude do jogador, e Rihanna disse que não concorda com a posição da liga.

Um grande “M” de Maroon 5 foi montado no gramado no campo em apenas seis minutos. O grupo entrou no palco cantando “Harder to Breath“, um dos primeiros hits da banda. Em seguida, a música “This Love“, outro grande sucesso, levantou o público. O grupo também executou “Girls like you“, o clássico “She will be loved” e “Sugar“. O rapper Travis Scott iniciou sua apresentação com o seu grande hit, “Sicko Mode”. No final de sua apresentação, o vocalista Adam Levine tirou a camisa e levou o público ao delírio.

A edição anterior do Super Bowl teve audiência de 103 milhões de telespectadores nos Estados Unidos e registrou mais de 170 milhões de interações nas redes. A exposição faz a final do futebol americano se tornar um dos eventos mais importantes do mundo. Michael Jackson, Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, U2 e The Who são alguns dos nomes que também já se apresentaram em uma decisão.