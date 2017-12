Após perder no Faustão, Juliana Paes leva Prêmio APCA: ‘Feliz’

Para Juliana Paes, nada como um dia após o outro. Neste domingo, ela ficou triste ao perder o prêmio de atriz no Troféu Domingão – Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. “Doeu”, desabafou nas redes sociais depois que Paolla Oliveira saiu vencedora. Pois não tardou para ela voltar a sorrir. Nesta segunda-feira, a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) anunciou os vencedores do ano e a intérprete da Bibi Perigosa em A Força do Querer figurava na lista.

“Muito feliz com esse prêmio!”, escreveu em sua conta do Instagram, ao publicar a lista de escolhidos no quesito Televisão, sem economizar nos pontos de exclamação, emojis e interjeições animadas. “Acabo de descer do avião e me deparo com isso!”. A atriz ainda brincou com a humorista Tatá Werneck, também premiada como apresentadora, perguntando quando iria ao programa dela, o Lady Night, do Multishow.

Ela agradeceu à equipe da novela das 9, principalmente a autora Glória Perez. Na empolgação, esqueceu-se de que também foi premiada pela personagem Zana, da minissérie Dois Irmãos. As duas produções da Globo dominaram a categoria. As exceções foram Tatá, o ator Julio Andrade, de Sob Pressão (Globo) e Todos contra Um (Fox) e o programa Terra Dois (Cultura).

Quem se manifestou também no Instagram depois do anúncio da APCA foi justamente a colega Paolla Oliveira. Em sua conta, ela reproduziu a notícia da premiação, seguido de um “parabéns” que bastou para esfriar qualquer rivalidade entre as duas no mundo virtual.

Além de TV, a APCA elegeu destaques nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro e Teatro Infantil. Entre os vencedores, foram lembrados a nova sede do Instituto Moreira Salles em São Paulo, o filme Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano, o músico João Gilberto e o projeto teatral O Rei da Vela – 50 Anos Depois, reencenado pelo Teatro Oficina.