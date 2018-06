Após oito anos, Denise Barbosa troca a GloboNews pelo YouTube

A jornalista Denise Barbosa deixou a GloboNews, onde trabalhava desde 2010, e será a responsável pelo canal no YouTube de uma plataforma de investimentos. A notícia foi divulgada primeiro pelo site Notícias da TV nesta quinta-feira e confirmada pela própria repórter e apresentadora em suas redes sociais. “Meus lindos, tenho novidades. Estou indo para a Genial Investimentos. Lá vou cuidar do canal no YouTube”, disse em sua conta no Instagram.

Denise deixou o canal pago na sexta-feira passada. Nas redes, publicou uma foto de seu último dia de trabalho na emissora e também uma imagem de sua carteira de trabalho com uma capa da Globo Minas, de Minas Gerais, onde começou sua jornada como jornalista, há 22 anos. Denise também passou pela Bloomberg antes de ser contratada pela GloboNews.

Denise engrossa a lista de jornalistas que deixaram o Grupo Globo recentemente – Mara Luquet, Evaristo Costa, Carla Vilhena e Cristina Serra são outros exemplos.

#tbt de sexta passada. Meu último dia de trabalho na GloboNews ❤️📺 pic.twitter.com/BaggD9xzeA — Denise Barbosa (@denisebarbosa) June 14, 2018