Após mordida de gato, Daniela Escobar sofre paralisia na mão

View this post on Instagram

Meu amor pelos meus gatos é incondicional, mas passei por uma situação que nunca imaginei possível. Imagina o médico te dizer que você pode perder sua mão em apenas alguns dias?? Uma mordida de gato pode causar isso. Fique atento. Meu gato que já tem 5 anos e é a mais dócil das criaturas, dormia profundamente embaixo da mesa quando inventei de fazer um carinho na cabecinha dele. Num susto e reflexo muito rápido mordeu minha mão. Pra ser objetiva, a saliva dos gatos ( saudáveis e vacinados como os meus ) solta uma bactéria que em horas vai paralisando seus dedos ate ficarem roxos, dá gangrena e é necessário amputar os dedos e até a mão se não medicar com antibióticos fortíssimos imediatamente. Minha mão doía de chorar, em 24hs meus dedos estavam duros e não mexiam, foram quatro dias de injeções, hospital, e muita meditação porque nem fechar o botão das calças eu conseguia sozinha porque foi justo na mão direita… Eu vomitava o antibiótico porque não estou acostumada a toma-los. Então precisava ser injeção. E a mordidinha foi quase nada… As fotos acima foram de antes da mordida e das primeiras horas após… Depois não consegui mais nem pegar o telefone… Ainda estou sob a medição que precisa ser por 10 dias…😬 Os movimentos já estão quase restaurados mas a mão ainda dói… Coisas da vida pra nos fazer ficar longe do telefone, foi minha conclusão… As vezes a vida nos força a focar no que é mais importante para o nosso momento. As vezes só entendemos quando dói mais na carne do que na alma… 😉