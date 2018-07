Após ‘Mamma Mia’, Cher lançará álbum com covers do Abba

Depois de participar do elenco da continuação do filme Mamma Mia!, Cher anunciou que lançará um álbum inteiro só com covers do grupo sueco Abba. No novo longa, a cantora de 72 anos representará a mãe da personagem Donna, vivida por Meryl Streep.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo mantém a tradição do primeiro filme, lançado em 2008, trazendo covers de grandes sucessos do Abba. Em sua participação no longa, Cher canta Fernando, um single lançado pelo grupo em 1976, com Anni-Frid Lyngstad nos vocais.

“Depois que eu cantei Fernando, pensei que seria divertido fazer um álbum com músicas do Abba, então eu fiz. Não tem nada a ver com o que você pensa do Abba, porque eu fiz do meu próprio jeito”, afirmou a cantora, em entrevista ao programa Today, exibido pelo canal de televisão americano NBC.

O novo Mamma Mia! estreia no dia 2 de agosto no Brasil. O filme explorará o passado da personagem de Meryl Streep e contará com a volta de grande parte do elenco, como Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan e Stellan Skarsgård.