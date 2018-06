Após mal-estar de Bruna Marquezine, atrizes pedem fim de ‘competição’

Depois do desabafo de Bruna Marquezine, que usou o Twitter para se queixar da pressão que vem sofrendo por sua atuação na novela das 7 da Globo, Deus Salve o Rei, e das críticas por chegar atrasada às gravações e querer acompanhar o namorado, Neymar, na Copa do Mundo da Rússia, duas colegas levantaram a bandeira branca da paz e do amor.

Explica-se: quando se critica uma atriz, logo muitos apontam aquela que, defendem, é melhor do que a criticada. No caso de Bruna Marquezine, ela é quase que automaticamente comparada com a colega – e, dizem, amiga – Marina Ruy Barbosa, a protagonista de Deus Salve o Rei.

Pois, junto com o desabafo de Bruna, Marina fez duas publicações, também no Twitter, num clima de deixa-disso. Em uma delas, retuitou o texto de uma aficionada por Bruna Marquezine que pede “Mais amor, por favor” e o fim da briga entre os fandoms (vamos traduzir por torcidas) das duas atrizes. “Nesses últimos meses, fiquei bem desanimada em continuar acompanhando a novela por conta de várias brigas desnecessárias entre os fandoms da Bruna e da Marina aqui no Twitter. Acho extremamente desumano por parte dos dois fandoms quererem desmerecer o trabalho de uma atriz para enaltecer o de outra”, escreveu a fã, Caru.

“Faço parte do Fandom da Bruna e a admiro demais, porém eu também acho a Marina uma atriz espetacular. Ambas são amigas, têm muito talento e o apoio dos fãs é essencial, ao meu ponto de vista. Já tive a oportunidade de acompanhá-las em outros trabalhos e espero que elas tenham outras maravilhosas oportunidades na televisão”, disse também a fã. “É isso aí”, endossou Marina Ruy Barbosa.

A outra publicação de Marina, na mesma linha também foi um retuíte. Desta vez, de uma mensagem da colega Alice Wegmann, a Maria da novela das 11, Onde Nascem os Fortes. Alice reclamou da competição que se cria entre as atrizes de uma mesma faixa etária e também recebeu o apoio da mocinha de Deus Salve o Rei.

“Fui jogar meu nome nas pesquisas do Twitter e tão vocês aí discutindo quem é a melhor da geração. Gente. Isso não é uma competição, não. Cada um tem a sua trajetória, suas batalhas, suas conquistas, e nada – nadaaa – faz um ser melhor do que o outro”, tuitou Alice, ao que foi aplaudida por Marina Rui Barbosa. “Alice, sua linda! Brilha brilha brilha! 🌟”