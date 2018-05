Após Katy Perry, Gretchen anuncia parceria com Alok: ‘Sou fã’

Gretchen parece ter voltado a investir pesado na volta de sua carreira musical. Depois de uma parceria com Katy Perry, a brasileira tem planos de lançar uma música com Alok, o DJ brasileiro mais bem-sucedido no exterior. “Vê só se eu fiquei feliz? Gente, eu sou muito fã. E ele, Alok, disse que também é meu fã. Convidei para fazer um feat e ele topou. E agora Braseeel???”, escreveu a cantora na legenda de uma foto publicada em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado do DJ.

Gretchen voltou com força ao noticiário depois de protagonizar o lyric video (clipe com a letra da canção) de Swish Swish, música de Katy Perry, em julho de 2017. A brasileira e a americana continuaram em contato e, durante show de Katy em São Paulo em março, convidou a rainha do bumbum para fazer uma participação.