Após fim do noivado, Chay Suede nega rumores de namoro com ‘Katiandrea’

Chay Suede negou a notícia de que estaria em um relacionamento com a atriz Camila Lucciola, ex-mulher de Marcelo Faria e a Katiandrea da novela Segundo Sol. Os rumores sobre o possível casal começaram depois que o ator anunciou o fim do noivado com a atriz Laura Neiva. Após quatro anos juntos, os dois estavam com casamento marcado para o dia 15 de dezembro.

“Camila é minha colega de trabalho e temos o mesmo grupo de amigos. Não estou vivendo romance algum”, afirmou Chay no Twitter.

Suede e Laura se conheceram em 2013, durante as gravações do filme Lascados, e começaram a namorar no ano seguinte. Em um comunicado, divulgado na quarta-feira, o casal anunciou a separação e afirmou: “Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre”. Chay está na televisão, atualmente, como o Ícaro, na novela das nove, Segundo Sol.

Laura Neiva está aproveitando a curiosidade dos fãs sobre o fim do relacionamento. Nesta quinta-feira, a atriz postou na ferramenta Instagram Stories um vídeo, em que promete revelar o motivo do término “em forma de performance”, durante a sua apresentação no espetáculo Cabaret Tá na Rua, que acontece nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.