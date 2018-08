Após escândalo, filme de Kevin Spacey fatura só 425 dólares em estreia

Depois de ter sido alvo de acusações de assédio sexual no último ano, Kevin Spacey continua a enfrentar os impactos do caso na carreira. O novo filme com o ator americano, Billionaire Boys Club, arrecadou apenas 425 dólares no seu final de semana de estreia nos Estados Unidos.

O longa, que conta com Emma Roberts e Ansel Elgort no elenco, foi filmado antes das acusações contra Spacey virem à tona. O filme foi lançado em julho em plataformas sob demanda nos Estados Unidos e, neste mês, estreou em apenas oito salas de cinema do país, de acordo com o site da revista americana The Hollywood Reporter.

Spacey foi alvo de diversas acusações de assédio sexual desde novembro de 2017. Elas foram desencadeadas pelo depoimento do ator Anthony Rapp, que alegou ter sido molestado por Spacey em 1986, quando tinha 14 anos. A denúncia motivou outras acusações de casos semelhantes, que levaram à demissão do veterano da série House of Cards e do filme Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott.